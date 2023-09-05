Академия спорта "Алтай" поздравила барнаульцев с Днем города

С торжественным словом выступила гендиректор академии, депутат Барнаульской думы от партии "Новые люди" Анна Галицкая

05 сентября 2023, 13:42, ИА Амител





















Фото: Академия спорта "Алтай"

На базе Академии спорта возникло содружество творческих объединений Барнаула "Академикс". В него, помимо Академии спорта, вошли Академия искусств и Академия науки. В рамках празднования Дня города в Барнауле воспитанники "Академикса" порадовали горожан своими номерами. Показательные выступления состоялись в парке отдыха и развлечений "Арлекино".

На сцене парка перед гостями выступили ученики школы моделей и театральной студии. Открыла программу генеральный директор Академии спорта, депутат Барнаульской думы от партии "Новые люди" Анна Галицкая.

"Академия спорта "Алтай" сегодня – это не просто мультиспортивный клуб. Это настоящее огромное сообщество талантливых людей. Мы работаем в партнерстве с Академией искусств и с Академией науки, чтобы развивать у детей самые разные таланты", – поделилась Анна Галицкая.

Юные спортсмены порадовали гостей праздника зажигательным батон-твирлингом – виртуозными танцами с жезлом и элементами гимнастики, тренерский состав Академии спорта выступил с показательным номером тхэквондо.

Кроме творческих номеров, организаторы приготовили зону активности для детей и их родителей. Юные барнаульцы преображали огромный баннер-раскраску и учились искусству аквагрима у профессиональных художников.

Более двух лет барнаульская Академия спорта развивает таланты у детей разных возрастов. Сегодня под чутким наставничеством профессиональных тренеров обучаются более 200 ребят. Двери Академии спорта "Алтай" открыты для взрослых и детей. Барнаульцы могут выбрать занятие по душе из более 10 представленных здесь направлений: фигурное катание, тхэквондо, акробатика, карате и многое другое.