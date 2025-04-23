Акцент – на детали. Дизайнеры "Сахаров Парка" о мраморных лобби, маршрутизации и суперуюте

Проект сочетает современные и традиционные решения, стиль и функциональность, комфорт и технологичность

23 апреля 2025, 09:15, ИА Амител erid: 2W5zFHYYLM6

Лобби в "Сахаров Парке" / Фото: Андрей Надточий, Виктория Косарева

Резиденции "Сахаров Парка", которые сейчас возводят в центре Барнаула, станут и визитной карточкой города, и его архитектурной доминантой, и образцом нового уровня комфорта. Именно комфорту, удобству, уюту будущих резидентов подчинено общественное "содержание" комплекса: каждое помещение напоминает о высоком статусе. Встречают жителей и гостей лобби с лаундж-зонами и со стойками ресепшен из мрамора, а до резиденций ведут выполненные на заказ лифты. При этом все сервисные и технические зоны эргономично встроены в общее пространство и не мешают премиальной эстетике. Amic.ru поговорил с авторами дизайн-проекта общественных пространств "Сахаров Парка" Андреем Надточий и Викторией Косаревой и узнал, каким приемам в дизайне отдавали предпочтение, почему большое внимание уделили даже техническим зонам, как будущие резиденты смогут уже сейчас оценить высокое качество строящегося комплекса.

Справка

Андрей Надточий и Виктория Косарева – основатели студии E-Interiors (г. Москва), работают на рынке с 2013 года. Основной профиль бюро – дизайн-проекты жилых и общественных пространств. Среди услуг компании – сопровождение проектов и авторский надзор.

Андрей Надточий и Виктория Косарева / Фото: предоставлено интервьюерами для amic.ru

Contemporary и traditional

– Виктория, Андрей, какие тренды в дизайне общественных пространств премиум-недвижимости сегодня наиболее актуальны? Существуют ли принципиальные отличия между столичными и региональными проектами?

Виктория Косарева: По моим наблюдениям, сейчас большое внимание уделяют тому, как архитектура взаимодействует с интерьером. То есть изначально на стадии проектирования объекта архитекторы работают в тандеме с дизайнерами. Это идеальный подход. Отделочные материалы в основном используют похожие, важно другое – насколько они актуальны именно в этом проекте, этом контексте, от которого мы всегда отталкиваемся.

Среди ведущих трендов в отделке – использование металла. Его применяют в отделке стоек ресепшен, из него делают светильники. Однако это относится к чистому стилю contemporary (с англ. – современный стиль интерьера, главными чертами которого являются практичность, функциональность и здравый смысл. – Прим. ред.). В этом заключается главное отличие московских проектов от региональных, где востребован классический стиль, популярны классические элементы и приемы. Они вызывают большее доверие и понимание, чем чистый современный стиль.

Лобби в "Сахаров Парке" / Фото: Андрей Надточий, Виктория Косарева

Андрей Надточий: Я бы хотел уйти от слова "классика", заменив его на "традиционные мотивы", "традиционный стиль". Сейчас уже не делают классические интерьеры времен Людовика XIV. Если пилястры (вертикальные выступы стены, напоминающие колонну. – Прим. ред.) – то стилизованные, если карнизы – то минималистичные. Мы между собой, дизайнерами, называем это классикой, но вообще это традиционный стиль, traditional.

– Сердце "Сахаров Парка" – это лобби. Они есть в каждой башне и секции комплекса. Каким функционалом, смыслом наделены эти зоны и чем интересен их дизайн?

А.Н.: Все помещения комплекса уже были сформированы архитекторами проекта. Мы дополнительно скорректировали размеры и пропорции некоторых пространств за счет смежных помещений.

За счет этого в проекте выросла площадь холлов, а главное, пропорции помещений стали более правильными. Они в каждой башне разные, но при этом объединены общим дизайн-кодом, который строится вокруг крупных скульптурных стоек ресепшен, а им аккомпанируют деревянные панели. Так мы вводили детали интерьера, которые решали задачи конкретной планировки, конкретной структуры.

В.К.: Лобби в "Сахаров Парке" одинаковые по форме, но разные по пропорциям. Нейтральный фон помещений, на котором играют другие материалы и цвета, – бледно-серый керамогранит на полу и на стенах. В стойках ресепшен мы использовали мрамор: харизматичный, яркий, с такими бордово-красными прожилками, который сочетается с деревом глубокого насыщенного оттенка. Во всех трех лобби мы сделали стеклянные двери тамбура: это позволило впустить больше света и не "душить" помещения.

– По сути, лобби – это красивый подъезд, парадная. Зачем этой зоне так много внимания?

В.К.: В "Сахаров Парке" дом начинается не с квартиры, а с лобби. Это та зона, с которой начинается общее впечатление и которая демонстрирует уровень премиальности и комфорта всего комплекса. Это и зона ожидания для гостей и жителей, и место для короткого общения, и пространство, в котором находиться максимально приятно. Лобби дарит ощущение удобства – не в каждом комплексе есть, например, большие диванные группы, хрустальные светильники. Первое, что почувствует резидент, попав домой, – что ему комфортно, ему помогут, ответят на вопросы. И при этом он видит красоту и эстетику вокруг себя.

Лобби в "Сахаров Парке" / Фото: Андрей Надточий, Виктория Косарева

Маленькая часть большого проекта

– Какие принципы и приемы вы применяли в разработке общественных пространств "Сахаров Парка"? Ведь важно было сделать их не только красивыми, эстетичными, но и функционально емкими.

В.К.: Есть большая заслуга архитекторов, которые удачно продумали расположение технических помещений, стояков, коммуникаций, колясочных. Но мы, например, добавили в проект помещения-лапомойки, понимая, что у некоторых жильцов наверняка будут домашние животные. Там же удобно привести в порядок велосипеды после поездок по городу. Во всех второстепенных зонах предусмотрены двери со скрытым коробом, чтобы не акцентировать на них внимание. Все-таки самое важное в проекте – лобби, а по удобной и понятной навигации резиденты и гости без труда найдут нужное хозяйственное помещение.

Вспомогательные помещения (лапомойки, коридоры, лифтовые холлы) в "Сахаров Парке" / Фото: Андрей Надточий, Виктория Косарева

А.Н.: При организации всех общественных помещений мы исходили, прежде всего, из функционала. Представьте, что есть люди, которые приходят в вечерних платьях, есть жильцы, гуляющие с детьми, занимающиеся спортом, есть персонал в рабочей одежде. И нам было важно, чтобы эти потоки людей не пересекались, а если пересекались, то осмысленно, например, в коридоре. Я имею в виду, что для каждого вышеупомянутого "костюма" нужен свой баланс эстетики и функциональности. При этом мы все равно везде сохраняли дизайн и атмосферу "Сахаров Парка", чтобы даже в техническом помещении не было уныло.

В.К.: Важно сказать еще и о высокоскоростных бесшумных лифтах. Завод-изготовитель выполнит его на заказ именно для проекта "Сахаров Парк". По-другому мы не могли: стандартные решения никак не ассоциировались с лобби и выбивались бы из контекста проекта. Поэтому в лифтах мы использовали такое же дерево, как в лобби, чтобы объединить эти помещения. Думаю, что резиденты оценят, что и здесь о них подумали. Они увидят и нестандартные решения, и индивидуальный подход. Кстати, лифты абсолютно безопасны, имеют плавный ход и улучшенную шумоизоляцию, а их обтекаемая форма повышает акустический комфорт при движении.

А.Н.: Еще одно важное общественное пространство – коридоры на этажах, которые ведут к квартирам. Все-таки это очень функциональное пространство. И дизайн мы строили уже не на материалах, а на "цитатах" из лобби, узнаваемых элементах: в коридорах есть и подсветка, и круглые зеркала, используемые в других зонах.

Секция лобби / Фото: Андрей Надточий, Виктория Косарева

Благодаря этим "цитатам" первых этажей и лифтов резиденты будут понимать: это коридоры "Сахаров Парка", а не другого комплекса. Коридоры получились скромными, но изящными. Ими мы тоже очень гордимся.

При этом здесь все функционально: мы продумали, где у нас будут люки ревизии, распределительные гребенки, электрические щиты и прочее. И эти технические моменты мы как раз снивелировали общим дизайном, чтобы не было ощущения технического помещения.

– Строительство "Сахаров Парка" сейчас в разгаре, активно работает центр продаж, дизайном которого вы также занимались. Есть ли что-то общее между этим помещением и общественными пространствами комплекса?

А.Н.: Центр продаж полностью перенес атмосферу лобби "Сахаров Парка". Он идеально передает ощущение респектабельности и продуманности каждой детали, которая впоследствии будет встречаться в лобби проекта. Если резиденты захотят понять, какими будут вестибюли, то могут посетить центр продаж и прикоснуться к частичке будущего комплекса.

Помещение получилось с большим функционалом: здесь нужно было расположить и макет "Сахаров Парка", и зону-гостиную для ведения переговоров, и отдельные изолированные переговорные, и кабинет руководителя. Чтобы передать атмосферу будущего комплекса, мы сделали в центре продаж окна в пол. В лобби башен архитекторы предусмотрели панорамные окна, потому что это дарит ощущение респектабельности, комфорта.

Мы использовали те же отделочные материалы, что и в лобби: теплое и черное дерево, крупноформатный керамогранит. Важно, что такие незначительные детали, как, например, металлический плинтус, который смотрится лаконично, – также влияет на общее восприятие, формируя важность внимания к деталям. Что касается освещения, то в офисе продаж, как и в лобби, сочетаются современные встроенные светильники и подсветка с люстрами в кресельной и диванной группе.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Социалистический пр., д. 109

Тел. (3852) 570-777

Сайт: saharovpark.ru

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ИП Андреева Елена Александровна

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