Акцию по раздельному сбору отходов проведут 25 января в Барнауле

Весь собранный на мероприятии мусор отправят на переработку

25 января 2025, 09:15, ИА Амител

Мусорный бак / Фото: unsplash.com

25 января в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.

Принимать вторсырье будут на стационарной точке в парке спорта Алексея Смертина с 12:00 до 14:00.

Также будут организованы мобильные пункты, которые проедут по двум маршрутам.

Маршрут № 1

10:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;

12:35 – 13:00 пр. Красноармейский, 131.

Маршрут № 5

10:00 – 10:40 ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10;

10:50 – 11:30 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

11:40 – 12:10 "Квартал 2000", ул. Взлетная, 9;

12:25 – 12:50 Малахова, 62;

13:05 – 13:25 Телефонная, 54.

Изображения: "Мусора больше нет"

Все собранное вторсырье отправят на переработку. На акции примут металл, стекло, бумагу, пластик и прочее. С полным списком разрешенных и запрещенных отходов можно ознакомиться на странице организатора.