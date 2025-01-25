Акцию по раздельному сбору отходов проведут 25 января в Барнауле
Весь собранный на мероприятии мусор отправят на переработку
25 января 2025, 09:15, ИА Амител
Мусорный бак / Фото: unsplash.com
25 января в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.
Принимать вторсырье будут на стационарной точке в парке спорта Алексея Смертина с 12:00 до 14:00.
Также будут организованы мобильные пункты, которые проедут по двум маршрутам.
Маршрут № 1
- 10:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19;
- 10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;
- 11:35 – 12:20 ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;
- 12:35 – 13:00 пр. Красноармейский, 131.
Маршрут № 5
- 10:00 – 10:40 ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10;
- 10:50 – 11:30 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
- 11:40 – 12:10 "Квартал 2000", ул. Взлетная, 9;
- 12:25 – 12:50 Малахова, 62;
- 13:05 – 13:25 Телефонная, 54.
Изображения: "Мусора больше нет"
Все собранное вторсырье отправят на переработку. На акции примут металл, стекло, бумагу, пластик и прочее. С полным списком разрешенных и запрещенных отходов можно ознакомиться на странице организатора.
16:16:37 22-01-2025
Раздельный сбор мусора и его переработка уже давно должны стать нормой, а у нас всё какие-то акции проводят.
10:30:54 25-01-2025
Гость (16:16:37 22-01-2025) Раздельный сбор мусора и его переработка уже давно должны ст... Далеко нам до этого
17:18:21 22-01-2025
А для чего мусорную реформу устраивали? И цены за сбор мусора утраивали? И всех платить заставили?
18:59:24 22-01-2025
Принимать будут за деньги?
19:50:57 22-01-2025
Проводили бы акции раз в месяц на определенных местах. чтобы люди готовились заранее. Да и устанавливали небольшую плату для заинтересованности. Город чище, горожане довольны.
09:10:55 23-01-2025
Гость (19:50:57 22-01-2025) Проводили бы акции раз в месяц на определенных местах. чтобы... ну вообще-то и проводят раз в месяц в определенных местах ,уже больше 5 лет, люди заранее готовятся, если лично вас не уведомили - ну уж извините
20:29:37 22-01-2025
Собиратели, вы там не переприхехекались? Чтоб ваши карманы набить халявным сырьем, я поеду в тьмутаракань? Вы реально дебилы или на таких надеетесь? Стояли бы вы у меня во дворе я бы вам стекла принес. М.б. Но везти его через весь город...
11:43:14 25-01-2025
Пока денюжку платить не будут никто кроме особо упертых ниче не понесет
13:13:33 25-01-2025
Бесплатно принимают? Для этого я должен месяц его копить и потом везти куда-то, чтобы вёрткий дядя его переработал и заработал деньги? Хрен вам! Я бутылки пластиковые отдельно складываю, потому что мне самому так удобнее. Ну и выбрасываю отдельно в сетку, которая рядом с мусорным контейнером стоит у дома. А бабло зарабатывать за свой счёт пройдохам не дам.
15:32:34 25-01-2025
Соберут раздельно, свалят в одну кучу - факт.
Акция для верующих.
21:00:00 25-01-2025
Олег (15:32:34 25-01-2025) Соберут раздельно, свалят в одну кучу - факт.Акция для в... Абсолютно так. Но наши жители наивны просто до какого-то безобразия.
23:59:44 25-01-2025
смехота нереальная и фикция
13:00:57 26-01-2025
Поставьте свои автоматы-банкоматы у помоек, и люди может подумают, стоит ли мыть бутылку и пихать в приемник за 20 копеек.