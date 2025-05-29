Акцию по раздельному сбору отходов проведут 31 мая в Барнауле

Весь собранный мусор отправят на переработку

29 мая 2025, 11:45, ИА Амител

Мусорный бак / Фото: Sigmund / unsplash.com

В Барнауле в субботу, 31 мая, пройдет акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщают в телеграм-канале мэрии.

Стационарная точка будет работать с 12:00 до 15:00 у ДК "Трансмаш" на Ленина, 152. Мобильные пункты проедут по следующим маршрутам:

Маршрут № 1, 2

10:00-10:30 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

11:00-11:30 – пр. Комсомольский, 44;

11:40-12:10 – ул. Чкалова, 57;

12:20-12:50 – пр. Ленина, 71 (ТЦ "Россия");

13:00-13:30 – пр. Калинина, 1а к. 2 ("Зеленый Сквер").

Маршрут № 3, 4

10:00-10:40 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

10:50-11:30 – мкр-н "Дружный", ул. 280-летия Барнаула, 8, к. 2;

11:40-12:10 – пл. Народная (парковка перед ТРЦ "БУМ");

12:20-12:50 – ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219б;

13:00-13:20 – ул. Телефонная, 54.

Изображения: t.me/barnaul_org

Все собранное вторсырье отправят на переработку. Подробности об акции можно посмотреть в группе общественной организации "Мусора.Больше.Нет".