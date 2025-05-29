Акцию по раздельному сбору отходов проведут 31 мая в Барнауле
Весь собранный мусор отправят на переработку
29 мая 2025, 11:45, ИА Амител
Мусорный бак / Фото: Sigmund / unsplash.com
В Барнауле в субботу, 31 мая, пройдет акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщают в телеграм-канале мэрии.
Стационарная точка будет работать с 12:00 до 15:00 у ДК "Трансмаш" на Ленина, 152. Мобильные пункты проедут по следующим маршрутам:
Маршрут № 1, 2
- 10:00-10:30 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;
- 11:00-11:30 – пр. Комсомольский, 44;
- 11:40-12:10 – ул. Чкалова, 57;
- 12:20-12:50 – пр. Ленина, 71 (ТЦ "Россия");
- 13:00-13:30 – пр. Калинина, 1а к. 2 ("Зеленый Сквер").
Маршрут № 3, 4
- 10:00-10:40 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
- 10:50-11:30 – мкр-н "Дружный", ул. 280-летия Барнаула, 8, к. 2;
- 11:40-12:10 – пл. Народная (парковка перед ТРЦ "БУМ");
- 12:20-12:50 – ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219б;
- 13:00-13:20 – ул. Телефонная, 54.
Изображения: t.me/barnaul_org
Все собранное вторсырье отправят на переработку. Подробности об акции можно посмотреть в группе общественной организации "Мусора.Больше.Нет".
11:50:30 29-05-2025
Соберут всё раздельно, засунут в одну машину - и повезут КУДА на переработку? Кто перерабатывает и для чего? Лично я не верю во всю эту переработку. Раньше листья сжигали - теперь их пакуют в пластиковые пакеты. То есть вместо "ноль отходов" стало "куча мусора в пластике". Люди, вы реально идиоты?
12:09:40 29-05-2025
= (11:50:30 29-05-2025) Соберут всё раздельно, засунут в одну машину - и повезут КУД... Вместо критики, пришли бы раз и посмотрели как происходит сбор.
Акция полезная, хорошо, что пишете, может больше народу задумается над сортировкой мусора.
13:45:04 29-05-2025
Гость (12:09:40 29-05-2025) ... больше народу задумается над сортировкой мусора... Больше всех над сортировкой мусора думают бомжи на свалке.
12:23:50 29-05-2025
= (11:50:30 29-05-2025) Соберут всё раздельно, засунут в одну машину - и повезут КУД... Ну так это же АКЦИЯ! Т.е. другими словами - показуха и очковтирательство.
13:11:07 29-05-2025
Гость (12:23:50 29-05-2025) Ну так это же АКЦИЯ! Т.е. другими словами - показуха и очков... а где в нашем городе можно выбрасывать мусор сортировочно? многие без этой акции не знают. только для пластиковых бутылок поставили контейнеры во дворах, для другого вида мусора 4 различных бака мало где найдёшь.
16:42:07 29-05-2025
жулики?какой смысл в раздельном если нет норм. ЗАВОДА? все увезут и выкинут как попало на СБО
21:34:30 29-05-2025
Гость (13:11:07 29-05-2025) а где в нашем городе можно выбрасывать мусор сортировочно? м... Что-то и контейнеры для пэт поубирали в нашем районе. Под нг стояли забитые, потом исчезли.
16:30:30 29-05-2025
= (11:50:30 29-05-2025) Соберут всё раздельно, засунут в одну машину - и повезут КУД... почитайте в группе, они пишут отчеты, разные виды отходов к разным переработчикам поступают. Насчет листьев в пакетах согласна, что это дурость, листья лучше даже не сжигать, а оставлять под деревьями - перепреют за год, деревьям же лучше. Но это не к организаторам данной акции вопрос.
17:00:09 29-05-2025
Гость (16:30:30 29-05-2025) почитайте в группе, они пишут отчеты, разные виды отходов к... они пишут отчеты --- Так и чиновники тоже постоянно "отчитываются")
17:29:23 29-05-2025
Гость (17:00:09 29-05-2025) они пишут отчеты --- Так и чиновники тоже постоянно "отчитыв... ну так чиновники процесс своей работы не покажут, а к этой группе можно волонтером присоединиться хоть на одну акцию и все увидеть "изнутри" и делать выводы. Есть другая точка сбора - Моквин, у галактики, они даже микро-денежку платят. Думаете им оно зачем - чтоб потом своими силами на городскую свалку это все отвезти?
21:39:11 29-05-2025
рентгеновские снимки... есть у меня один.
рядовым гражданам надо было копить этот мусор весь год, в надежде на акцию?