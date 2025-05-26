На природных объектах Алтая могут запретить пользоваться одноразовой посудой и упаковкой
В частности, Телецкое озеро уже страдает от загрязнения и требует защиты
26 мая 2025, 17:00, ИА Амител
На Телецком озере в Республике Алтай и на других природных объектах России необходимо запретить использование неразлагаемой пластиковой посуды и упаковки. С таким предложением выступил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, сообщает ТАСС.
"Нужно искать альтернативы и принимать решения, особенно в отношении природных мировых богатств, которыми являются Байкал, Телецкое озеро, Алтай в целом как регион, Арктика, само собой", – заявил первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на Невском международном экологическом конгрессе.
Основной мотив запрета – растущая антропогенная нагрузка на экосистемы. Например, озеро Байкал, как уникальный природный объект, уже страдает от загрязнения и требует срочной защиты. Фетисов подчеркнул, что пластик, изначально созданный для удобства, превратился в глобальную угрозу, затрагивающую мусорные полигоны, Мировой океан и особо охраняемые территории.
Такая инициатива может стать первым шагом к комплексной программе защиты экологии по всей России. Речь идет не только об ограничениях, но и о создании устойчивой системы использования материалов, снижающей нагрузку на природу.
Фетисов отметил, что Россия должна действовать в русле общемировых трендов, где отказ от неразлагаемых материалов становится приоритетом.
Хотя вопрос с заменой пластика пока не проработан, на Алтае активно трудятся волонтеры, службы по переработке мусора, а рекламные баннеры кричат о вреде неперерабатываемых отходов. По последним данным, в 2020 году на Алтае было переработано 190 тонн пластика в городе и 294 кг – в районах.Идея запрета пластиковой тары вблизи Байкала была инициирована поручением президента РФ. Правительству предстоит не только реализовать эту меру, но и рассмотреть ее применение на других водных объектах и в заповедных зонах.
Напомним, еще в марте 2023 года в Госдуме рассматривали законопроект, запрещающий реализовывать одноразовые пакеты, сумки, посуду и столовые приборы на Байкале. А в 2021 году ученые выяснили, что степень пластикового загрязнения озера соответствует высокой.
Ранее amic.ru рассказал, как Республика Алтай утонула в отходах и что будут с этим делать.
17:29:00 26-05-2025
К каждому туристу по полицейскому?.
17:56:32 26-05-2025
очень правильное решение
18:05:04 26-05-2025
Очередная шиза! Как контролировать будут? Все целофановые мешки отбирать?
19:01:37 26-05-2025
Гость (18:05:04 26-05-2025) Очередная шиза! Как контролировать будут? Все целофановые ме... Элементарно. Сделают стоимость пластика настолько высокой что покупать не будешь
19:10:21 26-05-2025
Гость (18:05:04 26-05-2025) Очередная шиза! Как контролировать будут? Все целофановые ме... Разместят плакаты на въезде в Горный, на автовокзале, в аэропорту. Запретят в РА продажу одноразовой посуды и пакетов (вместо них будут картонные тарелки и бумажные пакеты, как в СССР). Оштрафуют несколько человек тысяч на десять (сумма условная) и у туристов появится понимание. не сразу, но появится. Местные стараются не мусорить, ведь им же там жить, да и туристы не поедут в замусоренное место. А туризм там один из основных доходов.
19:43:03 26-05-2025
Гость (19:10:21 26-05-2025) Разместят плакаты на въезде в Горный, на автовокзале, в аэро... ага... не мусорят местные... ну-ну... будут в сростках покупать, даже плакат повесят - последние пристанище с одноразовой посудой
20:00:04 26-05-2025
Сказывается хоккейное прошлое Фетисова, много раз головой о борт стукался. Может, запретить ещё бутылки стеклянные, в которые разливают вино и водку? А что делать со всякими газировками? Они все в пластиковой таре. Их тоже запретить? Или лучше навести порядок в сборе, утилизации и переработке мусора?
Вот катались мы по норвежским деревням, видели, как каждое утро едет машина и собирает мусор, свезённый в ящиках к дороге. И везде чистота и порядок. Хотя туристов без всяких парадных отчётов и "кластеров" множество со всего мира.
20:44:05 26-05-2025
Несите стекло это не одноразовая.
01:11:01 27-05-2025
Несите стекло. (20:44:05 26-05-2025) Несите стекло это не одноразовая. ... ага, и все берега будут в битых осколках а все туристы с изрезанными ногами. гениальна
21:55:40 26-05-2025
в русле общемировых трендов-? Ещё в совке вся тара экологичная была, оборотная стеклотара, пробки алюминиевые, пакеты бумажные и упаковки бумага, картон.. Или надо что-то новое изобретать?
22:01:17 26-05-2025
совсем-совсем нельзя сбор и утилизацию мусора организовать?
09:23:11 27-05-2025
Скоро выборы, надо как то выделиться...
А туристический сбор на что?
09:54:54 27-05-2025
Надо вообще запретить пластиковую посуду. Если только оставить стаканы для кулеров. И не надо говорить, что не надо оглядываться назад. А государству наплевать на нас и природу. Им бы только запретить. Ввели утилизационный сбор, а что-нибудь построили для утилизации шин? Стекл.посуду вообще перестали принимать. А раньше не успеешь её опустошить, как тут же её забирают чтобы сдать.