На природных объектах Алтая могут запретить пользоваться одноразовой посудой и упаковкой

В частности, Телецкое озеро уже страдает от загрязнения и требует защиты

26 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Пластиковая посуда на берегу озера / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Телецком озере в Республике Алтай и на других природных объектах России необходимо запретить использование неразлагаемой пластиковой посуды и упаковки. С таким предложением выступил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, сообщает ТАСС.

"Нужно искать альтернативы и принимать решения, особенно в отношении природных мировых богатств, которыми являются Байкал, Телецкое озеро, Алтай в целом как регион, Арктика, само собой", – заявил первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на Невском международном экологическом конгрессе.

Основной мотив запрета – растущая антропогенная нагрузка на экосистемы. Например, озеро Байкал, как уникальный природный объект, уже страдает от загрязнения и требует срочной защиты. Фетисов подчеркнул, что пластик, изначально созданный для удобства, превратился в глобальную угрозу, затрагивающую мусорные полигоны, Мировой океан и особо охраняемые территории.

Такая инициатива может стать первым шагом к комплексной программе защиты экологии по всей России. Речь идет не только об ограничениях, но и о создании устойчивой системы использования материалов, снижающей нагрузку на природу.

Фетисов отметил, что Россия должна действовать в русле общемировых трендов, где отказ от неразлагаемых материалов становится приоритетом.

Хотя вопрос с заменой пластика пока не проработан, на Алтае активно трудятся волонтеры, службы по переработке мусора, а рекламные баннеры кричат о вреде неперерабатываемых отходов. По последним данным, в 2020 году на Алтае было переработано 190 тонн пластика в городе и 294 кг – в районах.Идея запрета пластиковой тары вблизи Байкала была инициирована поручением президента РФ. Правительству предстоит не только реализовать эту меру, но и рассмотреть ее применение на других водных объектах и в заповедных зонах.

Напомним, еще в марте 2023 года в Госдуме рассматривали законопроект, запрещающий реализовывать одноразовые пакеты, сумки, посуду и столовые приборы на Байкале. А в 2021 году ученые выяснили, что степень пластикового загрязнения озера соответствует высокой.

Ранее amic.ru рассказал, как Республика Алтай утонула в отходах и что будут с этим делать.