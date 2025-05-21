Аккредитивы становятся все более популярным методом расчетов в Сибири

Сбер зафиксировал рост их использования не только в сфере недвижимости, но и для покупки транспорта, услуг и участия в госпрограммах

21 мая 2025, 14:15, ИА Амител erid: 2W5zFHkVcqe

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В первом квартале 2025 года жители Сибири стали активнее использовать аккредитивы – количество открытых счетов превысило 6,5 тыс., что почти втрое больше показателей за аналогичный период 2023 года.

Аккредитив – надежный инструмент расчетов, при котором банк берет на себя роль гаранта сделки: средства резервируют на специальном счете и перечисляют продавцу лишь после полного выполнения условий договора.

Ранее аккредитивы преимущественно применяли при покупке-продаже жилья и другой недвижимости, однако сейчас их все чаще используют для других типов сделок. Так, за первые три месяца 2025 года вне сферы недвижимости в Сибири зарегистрировали свыше 1300 аккредитивов – почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Покупатели Сбера стали все чаще оформлять аккредитивы при покупке автомобилей, спецтехники, вертолетов и даже домашних питомцев. Кроме того, наблюдают рост числа операций, связанных с государственными программами, – от подрядов по установке газового оборудования до выплат гражданам, пострадавшим в зонах ЧС.

"Рост популярности аккредитивов в Сибири – это не только следствие интереса к операциям с недвижимостью", – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

По его словам, этот удобный метод расчетов набирает популярность и в повседневной жизни. Многие выбирают аккредитивы при покупке транспорта и заказе частных услуг. Процесс оформления полностью цифровой и занимает всего несколько минут.

Сбер также активно расширяет применение аккредитивов в рамках сотрудничества с госорганами. В прошлом году по всей стране открыли более 5,5 тыс. счетов для проведения социально значимых программ, включая поддержку в чрезвычайных ситуациях. Все сделки проходят бесплатно как для граждан, так и для госструктур.

ПАО "Сбербанк"; ИНН 7707083893

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