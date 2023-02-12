НОВОСТИКультура

Актер Александр Филиппенко уехал из России

Отъезд связан с позицией актёра по специальной военной операции на Украине

12 февраля 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Актёр театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко уехал из страны в Литву. Как пишет "Ъ", об этом заявила его дочь Александра в эфире телеканала "Дождь" (признано в России СМИ-иностранным агентом).

По её словам, отъезд связан с позицией актёра по специальной военной операции на Украине. Когда именно актёр покинул страну, не уточняется.

В ноябре, рассказала Александра, Театр имени Моссовета, где актёр играл с 2006 года, не продлил контракт с господином Филиппенко. Однако она подчеркнула, что решение было принято "по обоюдному согласию". В ближайшем спектакле, в котором его имя ещё указано, актёр участвовать не будет.

Комментарии 16

  • Песня группировки Ленинград «дорожная» ему в помощь. Ехай на …
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Жаль
    12 февраля, Гость   Ответить
  • -"По реке кровавых слез К берегам обмана Невезучая страна Держала путь"...
    12 февраля, Гость   Ответить
  • СВО, как лакмусовая бумажка показала, кто, есть кто, а время покажет, кто был прав.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • дожить бы еще до этого времени
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Большой профессионал, давно живёт и много видел, имеет право на личный выбор и оценку происходящего. Очень жаль! Здоровья и творческих успехов!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Так , как оказалось, почти все актеры той самой национальности. Они все, как по команде, начали выступать. Впечатление, что это целая организация. Развели в стране непонятно что. При Сталине они бы не за границу поехали, а на Колыму.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Да уж, как в песне - Будут свои предатели, и будут герои спасатели, пока мы все пиво пьем, во всю продают наш дом.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • ну вот еще одно разочарование... как там Шнур поет? ехай!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • "они"-то "уехают", вы то с кем останетесь? со шнурами, шаманами да гомофильками?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, При Сталине они бы не за границу поехали,а на Колыму----вы по осторожней с такими высказываниями,а то попахивает это как призыв к насильственной смене власти и это уже статья однако
    12 февраля, Гость   Ответить
  • как оказалось, почти все актеры той самой национальности. - евреи?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Ты тоже вали пока в сознании.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Ни один русский артист не убежал, а предатели этой национальности, которую Амик почему то заблокировал у меня, эти уехавшие никогда и не считали Россию своей родиной, они здесь деньги собирали с русских лохов, а тратили их там.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Вот так Кощей!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Огласите, пожалуйста, весь список артистов, имеющихся в наличии....
    13 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров