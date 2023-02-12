Актер Александр Филиппенко уехал из России

Отъезд связан с позицией актёра по специальной военной операции на Украине

12 февраля 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: ТАСС

Актёр театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко уехал из страны в Литву. Как пишет "Ъ", об этом заявила его дочь Александра в эфире телеканала "Дождь" (признано в России СМИ-иностранным агентом).

По её словам, отъезд связан с позицией актёра по специальной военной операции на Украине. Когда именно актёр покинул страну, не уточняется.

В ноябре, рассказала Александра, Театр имени Моссовета, где актёр играл с 2006 года, не продлил контракт с господином Филиппенко. Однако она подчеркнула, что решение было принято "по обоюдному согласию". В ближайшем спектакле, в котором его имя ещё указано, актёр участвовать не будет.