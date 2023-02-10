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Сценарист "Чебурашки" прокомментировал слова Певцова, назвавшего фильм диверсией

По его словам, подобные комментарии не достойны обсуждения

10 февраля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сценарист "Чебурашки" Виталий Шляппо прокомментировал слова актёра и депутата Дмитрия Певцова о картине, передаёт издание "Подъём".

Ранее Певцов заявил, что фильм является диверсией против детей. В картине он усмотрел пропаганду "западных ценностей" и другие "сигнальчики".

Актёр сравнил "Чебурашку" с отравленной конфетой в красивой обёртке.

"Мне кажется, эти глупости недостойны комментариев", – ответил на его слова сценарист фильма.

Комментарии 70

  • Социуму понравился фильм!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Чебурашка конечно "шляппа", но Певцов откровенно течёт чердаком. Даже удивительно, что может так повлиять на человека.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Собираем мнение народа о фильме. Кто первый ?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Я не смотрел.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Просто Шляппо должен прямо ответить, что он думает про СВО и станет понятно, что никакие западные ценности он не приемлет. А вот если заегозит, типа, это к теме не относится, то тоже станет понятно. Сейчас все проще проверяется
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Хотя и среди патриотов наверное есть голубые. Но им за это скорее всего стыдно, они понимают, что это не наша ценность
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Родственники ходи сказали фильм - БЕЕЕЕ. Так вот.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • посмотрел на компе. хорошо что не потратил деньги на поход в кино
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, конечно проще. Сразу видно у кого мозги набекрень.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ни про. что никогда не было и не будет единого мнения.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • певцов просто завистливый челок ! из его рта только сыпется одна ересь и глупость да и актер то он не важный
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, я ходил, и говорю, что - ГОДНО!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Сразу видно у кого мозги набекрень. *** Верно. Против СВО - сволочь и враг.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Смотрели фильм всей семьёй.Всем понравился,Добрый фильм.Я и смеялась и даже всплакнула.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, у тебя ошибка в слове годно
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Фильм класс. Кому бее и шляпа в кино не смыслят. А Певцов разочаровал.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм для нормальных людей с нормальной психикой.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Сразу видно у кого мозги набекрень ---- Вот один уже заегозил. Уже понятно. Надо прямо говорить, что за СВО и против западных ценностей. А не крутить тем, что сейчас пропагандируется там.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Если кто нибудь скажет, что он за СВО и против западных ценностей, но фильм хороший, станет понятно, что Певцов перегнул. Скажет кто-нибудь так?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Нашей семье фильм не понравился. Зря потраченные время и деньги.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Может Певцов увидел себя в Чебурашке? а что уши похожи.)
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да чё ты стесняешься-то, "СВО" пишешь. уже можно говорить как есть.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вся страна чебурашки
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да у Певцова то они мозги на месте и нечем там восхищаться ,что смешного в этой комедии,Гармаш с непроницаемым лицом ,над кем смеялись?Распиарили,люди повалили и мама оказался папа -это вообще нормально?Певцову что завидовать,он состоялся и как артист и как человек! при чем тут СВО? ФИЛЬМ ДРЯНЬ,Чебурашка-вот кто приятный персрнаж!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Как в любой сказке,в фильме "Чебурашка", добро побеждает зло. И почему Певцов сказал, что в этом фильме нет ни одного положительного персонажа- непонятно. В фильме всё, как в жизни: люди сначала ссорятся, а потом мирятся. Фильм поучительный, смысловой и учит добру. А, что Чебурашка Гену мамой назвал, даже и не заметили. В мультике про Волка и Быка тоже бык называл Волка мамой, а в конце - папой. Ну, да, может и в Чебурашку стоило этот сюжет развить до такого же конца.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм замечательный, добрый, где-то посмеяться можно, где-то поплакать. Фильм со смыслом, о ценности семьи, о взаимоотношениях между родителями и детьми, о том что семья- это самое важное в жизни. Фильм даже больше для взрослых, чем для детей, многие моменты картины заставляют задуматься. А Певцову просто захотелось напомнить о себе ( всем депутатам приходится порой напоминать о себе, поэтому и приходится нести бред бредовый и чушь несусветную), а может зависть к успеху фильма. А придирки к словам- так это у кого что болит, тот о том и говорит.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Да хрень полная, а не фильм, раскрутили не понятно по какой причине, что там интересного, еще и за такие деньги. Бред.... И не понимаю почему сразу воспринимают это в штыки??? У каждого свое мнение,будь это Певцов или кто то другой.Он если и интересен, то маленьким детям , максимум лет до 10. Как мультик.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Если смотреть не думая,то пойдёт.А так очередная лажа.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а моим родственникам фильм понравился. Особенно рады дети походу в кинотеатр на премьеру.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Если кто нибудь скажет, что он за СВО и против западных ценностей, но фильм хороший --- так никто и не сказал. Значит нет дыма без огня
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Певцов прав.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Кому то индийские фильмы нравятся. А в госдуме вирус глупости. Певцов не избежал заразы.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Наконец-то хоть кто-то сказал, что фильм явно плохой. Певцов молодец. У нас есть Ашан, теперь есть Чебурашка. Главное - массмаркет хавает.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Да хрень полная, а не фильм - Наконец то адекватный человек высказался.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм классный, единственное не понравился персонаж с пропитым лицом из рекламы какого-то банка. Уже смотреть на него невозможно, алкаш алкашом. А глупый Певцов завистливый, хочет внимания, уже и до этого фильма докопался. Люди злые стали((
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Боже мой.. Сколько же г.. на в головах у людей.. Так докатимся и до мультика,, волк и телёнок,, там тоже будем усматривать что-то со своей больной фантазией?? Чебурашка добрый, милый фильм, и согласна с предыдущими комментаторами - для нормальных людей с нормальной психикой (а, ну да, забыла, такие же называются у кого-тотерпилами и т. п. )
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Народ проголосовал ногами!!! Мои дети, в своё время, обожали слушать сказку "Голубой щенок" и что? У них даже вопроса не было, почему он голубой. Взрослые часто преувеличивают проблему, которую дети даже не видят.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, фильм прекрасный. Понравился всей семье. Да, детский. Но взрослые посмотрели с большим удовольствием. Мы поддерживаем сво и постоянно отправляем гуманитарку, но нельзя же на экранах постоянно смотреть " Бандитский Петербург " . Заранее прошу прощения, если кого то обидела.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гармашу надо было на роли зэка в "охоте на пиранью" остановиться. Там он смотрелся гармонично. )))
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, полностью согласна. Фильм классный. Как говорится" каждый понимает в меру своей испорченности". А Певцов разочаровал. Можно и у столба найти недостатки и у соседа - не так лежит в постели , поэтому он против СВО ( ну если он лежит с женой, а не с " женом"). Смотрите фильм - он заставляет думать о моральных ценностях в нашей жизни. Гармаш , конечно, не красавец, но на поль крокодила подходит. А аот из Певцова чебурашка не получился бы, хоть и похож, нет в нем доброты и " мимишности".
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Если смотреть не думая,то пойдёт---- вот в этом и беда, что наш народ привык смотреть яркие картинки и не думать. Этот фильм как раз и заставляет думать. Нельзя бросить ребенка, исчезнуть из его жизни, а потом, спустя много лет, появится как ни в чем не бывало и ждать, что тебя примут с распростертыми объятиями. И это только один момент фильма...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Нам понравился за исключением некоторых моментов, например про эксклюзивный шоколад, который всегда стоит очень дорого и не должны дети там быть постоянными клиентами, потому что многие взрослые не могут себе это позволить. Про маму было трогательно и тоже вспомнила про советский мультик с волком и теленком. В конце плохая тётя исправилась. Я в такое не верю. Люди не меняются. Тем более так резко. Мы ходили с мужем и дочкой и нам всем понравился фильм. Сейчас многим испоганили вкус экшеном. И в Голливуде и у нас всё пытаются снять какую -то грандиозную движуху, чтобы прямо Вау! И офигеть от увиденного, а чувств, эмоций такие фильмы не передают. Тут же и главный персонаж - дедушка, что очень редко и Чебурашка нарисованный, но так тонко передали эмоции на его мордашке! Они так мило обнимались! Как это может не тронуть? В общем, этот фильм - для чувствительных!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Мне и детям фильм очень понравился. Нет пошлость, шутки добрые, всё очень красивое. Только положительные эмоции.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Видно Пескова кто домогался из голубых и он отдался, раз так ищет пропаганду. Видно эта тема не даёт ему покоя. Радуга должна быть радугой, а не пропагандой, а Чебурашка по фильму учился говорить, дети тоже не всегда выговаривают слова и путают значения слов. Каждый увидел в фильме то что ищет в силу своей испорченности, и Песков не исключение, теперь понятно кто про что думает
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Хороший тёплый фильм, смотрели всей семьёй с с детьми и бабушка с дедушкой. Мы уже отвыкли от просто добрых фильмов. Без пошлостей, без глупости. Весь фильм улыбались. Что же Певцова так зацепило? Может зависть?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм не смотрел, но судя по трейлеру уже ясно что пропаганда ПИНДОСТАНА: Всем любимого Чебурашку преподносят как некрасивую, ушастую и зубастую девочку с нежным розовым язычком которая МУЖИКА называет МАМОЙ. П-ц какой-то. То что сборы более чем успешные это только потому, что крутили в Новогодние Каникулы. Смотреть было больше нечего, а семейные люди любящие оригинального героя с детства повели своих деток в кино. Из-за этого детища Шляппы даже Аватара второго передвинули на после каникул...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • что крутили в Новогодние Каникулы. -Да и все другое запретили смотреть)
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм не смотрел, но судя по трейлеру уже ясно------из серии: не читал, но осуждаю) Гость, как можно по трейлеру судить о содержании и смысле фильма? Посмотрите сначала, а потом уже пишите о "пропаганде ПИНДОСТАНА"- в фильме вы её не увидите.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • чебуреллу сделали с нарушением всех законов физики.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Певцов очень разочаровал критикой фильма и надуманными угрозами в нем. Смотрели фильм семьей. Всем понравился. Фильм заставляет задуматься о семейных ценностях, вызывает множество эмоций от смеха до слез.. Момент, когда Чебурашка назвал мамой папу, напомнил любимый мультик про волка и теленка.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • как можно по трейлеру судить о содержании и смысле фильма? - В мире принято что именно трейлер должен отразить всю красоту и интерес фильма, что человек реально хочет во что бы то ни стало пойти посмотреть (хоть в итоге там и кавно полное)но не в у нас..... не у нас... В нашем кино все наоборот))
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Чебурашка назвал мамой папу-------- ОМГ, что вы несете? про родителей чебургена в фильме ни слова!!! он явно был выращен в пробирке в результате генетического экспиремента!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну понравился людям фильм и пусть, недалеким тоже нужно куда то ходить.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Отличный фильм. А певцов пусть играет бандитов, там лучше получается
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм не смотрел, но судя по трейлеру уже ясно------из серии: не читал, но осуждаю). Зачем тогда предпремьерные ролики снимать такие бездарные и отторгающие желание пойти на фильм? Если посмотреть трейлеры к фильмам Титаник, Властелин колец и т.п. Сразу хочется купить билет в кино... У ПИНДОСТАНА есть чему хорошему поучиться, только вот к сожалению к нашему берегу от них то го-но, то щепки.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "Тут же и главный персонаж - дедушка, что очень редко и Чебурашка нарисованный, но так тонко передали эмоции на его мордашке!" -НЕ ВЕРЮ!!! Посмотрите какие чувства и эмоции изображает на своей "мордашке" голлум к его прелести во Властелине колец. Просто чувства и эмоции бывают разные и порой противоречивые. А на самом деле очень хорошее кино получается не часто. ШляппО просто несказанно повезло, что смотреть было нечего в кинотеатрах.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм - полная ерунда, очередной фильм с красивой оберткой. Навязывание западных ценностей. Детям смотреть точно ни к чему
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм - полная ерунда, очередной фильм с красивой оберткой. Навязывание западных ценностей.----А можно спросить: какой российский фильм прививает наши традиционные и духоскрепные? Советские чур не называть
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Жизненный фильм! Ходили семьей, очень понравился. История о двух семьях, в одной отец бросил дочь после смерти матери и потом через много лет пытается наладить с ней отношения ( хочет с внуком видеться), а другая история о матери -карьеристке, которая не занималась семьей, воспитанием сына и спустя много лет пытается возместить всё через любовь к внучке, балует её, ни в чем не отказывает ( в итоге всё равно накосячила и внучку у неё забрали, разрешив видеться пару раз в год). А объединяет эти истории милый, забавный чебурашка. Отличный фильм, посмотреть однозначно стоит!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм посмотрел в интернете, ничего хорошего.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Певцова уважаю. Фильм никакой. Ни мне, ни детям, ни жене не понравился. Сделан по лекалам Голливуда, все механическое, не трогает. Намедни один киношник выступал, в ВШЭ открывают отделение, где будут готовить кинематографистов и учить как раз снимать вот такие фильмы. Упаси Боже!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Навязывание западных ценностей****** А можно поподробнее? в какой сцене вам что-то навязывали? шоколадку купить?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Так никто и не сказал, что он за СВО и против западных ценностей, но фильм хороший! Значит понятно, кто считает фильм хорошим. Может еще кто-нибудь скажет? Еще 20 минут есть. Ну есть же, кто за СВО и против западных ценностей, но фильм ему понравился? Неужели ни одного?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • срач на пустом месте
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Доволен,что дождался фильм в интернете,в кинотеатре просто бы не досидел до окончания.Актеры замечательные и даже любимые,играют прекрасно,но сам фильм не "зашел" и не понравился.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм семье понравился. А пиариться высказывая всякое г... - Европа и Америка всегда на этом бабло рубили...
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, добавлю, для тех у кого нормальные семейные ценности
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Поддерживаю Пескова....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Песков хороший артист, конечно не уровня Ульянова (до таких из нынешних даже близко не встать)....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Фильм отстой! Переснимать наследие СССР - это путь в никуда, где новое, где таланты уровня страны??? А им неоткуда взяться! Когда очередной новичек на заводе начинает втирать, что вот тут нанорывок, и технологический прорыв, обьяснять бесполезно! Прорыв возможен только тогда, когда есть университеты с практикой на производстве, когда есть КБ и ОКБ, когда науку финансируют - вот тогда будет прорыв. А пока переснимаем по советским книжкам, с легкими оттенками запрещеночки! И Певцов прав по своему, фу такое снимать .
    13 февраля, Гость   Ответить
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