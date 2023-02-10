Сценарист "Чебурашки" прокомментировал слова Певцова, назвавшего фильм диверсией

По его словам, подобные комментарии не достойны обсуждения

10 февраля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сценарист "Чебурашки" Виталий Шляппо прокомментировал слова актёра и депутата Дмитрия Певцова о картине, передаёт издание "Подъём".

Ранее Певцов заявил, что фильм является диверсией против детей. В картине он усмотрел пропаганду "западных ценностей" и другие "сигнальчики".

Актёр сравнил "Чебурашку" с отравленной конфетой в красивой обёртке.