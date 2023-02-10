Сценарист "Чебурашки" прокомментировал слова Певцова, назвавшего фильм диверсией
По его словам, подобные комментарии не достойны обсуждения
10 февраля 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сценарист "Чебурашки" Виталий Шляппо прокомментировал слова актёра и депутата Дмитрия Певцова о картине, передаёт издание "Подъём".
Ранее Певцов заявил, что фильм является диверсией против детей. В картине он усмотрел пропаганду "западных ценностей" и другие "сигнальчики".
Актёр сравнил "Чебурашку" с отравленной конфетой в красивой обёртке.
"Мне кажется, эти глупости недостойны комментариев", – ответил на его слова сценарист фильма.
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