Актер Алексей Янин умер в 40 лет

В последние годы артист боролся с последствиями тяжелого инсульта

02 сентября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: t.me/ramteatr

Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Как сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), последние восемь лет он боролся с последствиями тяжелого инсульта.

"Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!" – написали в телеграм-канале учреждения и пообещали позднее сообщить о времени и месте прощания.

Алексей Янин родился в 1983 году в Москве. Артист играл в РАМТе, а также в сериалах и кино: "Дочки-матери", "Одноклассницы", "Опережая выстрел", "Сильнее судьбы" и других.

Ранее стало известно о смерти актрисы Людмилы Мелешко.