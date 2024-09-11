"Сюда хочется возвращаться". Актер Андрей Мерзликин отдохнул на Алтае

Снимками из поездки он поделился в соцсетях

11 сентября 2024, 13:45, ИА Амител

Андрей Мерзликин / Фото: соцсети актера

Актер театра и кино Андрей Мерзликин вместе с женой отдохнул на Алтае. О своей поездке он рассказал в социальных сетях.

"Горный Алтай. Сложно переоценить это место силы, куда хочется возвращаться за эмоциями и восстановлением энергии", – написал Мерзликин.

Актер сплавился по Катуни и рассказал подписчикам о вкусном алтайском чае.