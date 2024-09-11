"Сюда хочется возвращаться". Актер Андрей Мерзликин отдохнул на Алтае
Снимками из поездки он поделился в соцсетях
11 сентября 2024, 13:45, ИА Амител
Андрей Мерзликин / Фото: соцсети актера
Актер театра и кино Андрей Мерзликин вместе с женой отдохнул на Алтае. О своей поездке он рассказал в социальных сетях.
"Горный Алтай. Сложно переоценить это место силы, куда хочется возвращаться за эмоциями и восстановлением энергии", – написал Мерзликин.
Актер сплавился по Катуни и рассказал подписчикам о вкусном алтайском чае.
13:59:59 11-09-2024
В Горном Алтае такие цены что такой отдых вообще недоступен нищим барнаульцам - ОТ 20-30тыс.рулей за сутки это только ареда домика, а еще развлечения, гид, бары, кафе, кофе, рестораны, все это может легко потянуть еще на теже самые ОТ 20-30тыс.рулей в сутки на троих человек. ВОПРОС. Кто может позволить?
14:33:51 11-09-2024
БАРНАУЛЕТЦПЛЕЙ (13:59:59 11-09-2024) В Горном Алтае такие цены что такой отдых вообще недоступен ... Мерзликин)
07:16:06 12-09-2024
БАРНАУЛЕТЦПЛЕЙ (13:59:59 11-09-2024) В Горном Алтае такие цены что такой отдых вообще недоступен ... зачем ехать в горный и платить бешенные деньги за сервис. сидите дома. вы где такие базы то ищите. 3500 сутки с удобствами на троих. в июле гоняли. в прошлом году в акташе с палаткой стояли, вообще бюджетно отдохнули. 350 за место. на территории душ, нормальный туалет. возле палатки стол, мангал, большая скамья. речка прям перед тобой. так что не нужно ныть. нужно просто отдыхать.
17:17:35 12-09-2024
БАРНАУЛЕТЦПЛЕЙ (13:59:59 11-09-2024) В Горном Алтае такие цены что такой отдых вообще недоступен ... 2500 р сут домик с душем и санузлом в Чемал летом. Обращайтесь!
14:27:43 11-09-2024
Проживание со всеми удобствами от 5 тыс. (Пяти тысяч) руб. Жути не надо нагонять. Каждый год ездим. В прошлом году от 3,5 тыс. было. В пик сезона.
14:28:33 11-09-2024
Ну вот пусть Андрей Мерзликин озвучит, сколько он потратил на аренду коттеджа хотя бы
14:32:47 11-09-2024
Народные и заслуженные
15:02:23 11-09-2024
Это отдых для господ, а не для холопья.
17:31:01 11-09-2024
Димооооон...
06:15:47 12-09-2024
Андрей Мерзликин хороший актер и человек хороший,не заносчивый. Не надо зря на людей наезжать.
08:35:38 12-09-2024
Если артисту хочется ещё и ещё приеэжать на Алтай, пусть переводится на постоянную работу в Алтайский театр драмы им.Шукшина, или в МТА им.Золотухина, на худой конец, в любительский Крепостной театр.А можно и в Горно-Алтайский театр.Вот раздолье то для известного артиста.И отдых близко и польза для окружающих.И мы будем аплодисментами его блапгодаритть после спектаклей с его участием.
11:14:39 12-09-2024
Гость. (08:35:38 12-09-2024) Если артисту хочется ещё и ещё приеэжать на Алтай, пусть пе... И нафиг такой дауншифтинг...
16:13:05 12-09-2024
Это смотря откуда лететь на Алтай из Хабаровск долететь семье из 4 человек это 150.000 это минимум. Плюс ещё столько же что бы везде поездить все посмотреть. Не для бедных явно
21:24:52 12-09-2024
БАРНАУЛЕТЦПЛЕЙ (13:59:59 11-09-2024) В Горном Алтае такие цены что такой отдых вообще недоступен ... Где вы берете такие цены 🤷 все можно найти по своему карману и отдыхать может там каждый , даже низкий достаток , умерьте просто свой пыл