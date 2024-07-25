"Будто слетали в другую вселенную". Павел Воля и Ляйсан Утяшева отдохнули на Алтае

По словам жены юмориста, поездка выдалась потрясающей

25 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Юморист Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева решили провести отпуск на Алтае. Фотографиями с отдыха спортсменка поделилась в соцсетях.

Она отметила, что с супругом хотела полноценно отдохнуть без связи и "желательно там, где будет абсолютное единение с природой".

"Восхождения, горные речки, озера, особая магия Алтая. Нужно было до этого объездить весь мир, чтобы понять, что Алтай – концентрация всех красивейших мест на Земле", – подчеркнула Утяшева.

Она также описала Алтай как папу, мудреца и ребенка, который любит похулиганить. "Последнее особенно повлияло на нас с Павлом: это был отдых не семьи, а банды детей, ошалевших от чистейшего воздуха, которые носились по горам как козлики. В общем, получилось что-то потрясающее! Мы как будто слетали в другую вселенную!" – заключила она.