"Будто слетали в другую вселенную". Павел Воля и Ляйсан Утяшева отдохнули на Алтае
По словам жены юмориста, поездка выдалась потрясающей
25 июля 2024, 10:15, ИА Амител
Юморист Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева решили провести отпуск на Алтае. Фотографиями с отдыха спортсменка поделилась в соцсетях.
Она отметила, что с супругом хотела полноценно отдохнуть без связи и "желательно там, где будет абсолютное единение с природой".
"Восхождения, горные речки, озера, особая магия Алтая. Нужно было до этого объездить весь мир, чтобы понять, что Алтай – концентрация всех красивейших мест на Земле", – подчеркнула Утяшева.
Она также описала Алтай как папу, мудреца и ребенка, который любит похулиганить. "Последнее особенно повлияло на нас с Павлом: это был отдых не семьи, а банды детей, ошалевших от чистейшего воздуха, которые носились по горам как козлики. В общем, получилось что-то потрясающее! Мы как будто слетали в другую вселенную!" – заключила она.
10:18:37 25-07-2024
знаю-знаю в какой они гостинице отдыхали
10:53:18 25-07-2024
Гость (10:18:37 25-07-2024) знаю-знаю в какой они гостинице отдыхали... В Горном есть еще гостиницы высокого уровня помимо Манжерока: Космос Алтай Резорт, Алтай Вилладж,
11:05:39 25-07-2024
Гость (10:53:18 25-07-2024) В Горном есть еще гостиницы высокого уровня помимо Манжерока... Да, Резорт неплох, бывал там разок как-то, но ценник посмотрел на ближайшие даты - самый просто номер от 35 т в сутки на двоих, только с завтраком. Это почти месячная зарплата моей жены.
11:44:39 25-07-2024
Гость (11:05:39 25-07-2024) Да, Резорт неплох, бывал там разок как-то, но ценник посмотр... В Манжероке от 35 т.р. за сутки уже со скидкой 10% (для жителей АК).
16:15:24 25-07-2024
Гость (11:44:39 25-07-2024) В Манжероке от 35 т.р. за сутки уже со скидкой 10% (для жите... А мы отдыхали в Чепоше и в Клевере. Очень понравилось!
11:13:05 25-07-2024
Гость (10:53:18 25-07-2024) В Горном есть еще гостиницы высокого уровня помимо Манжерока... Алтай вилладж еще посмотрел, еще круче, от 115 т р в сутки за самый простой номер, все для людей однако, только явно не для жителей Алтая. Я на Мальдивы на остров-резорт летал в сезон вдвоем на 12 ночей за 600 на все включено, и это с перелетом замороченным, бунгало было прямо на берегу океана со своим личным бассейном еще. А тут горный, который с Мальдивами и рядом не валялся, цензурных слов нет от наших хапуг...
11:43:44 25-07-2024
Гость (11:13:05 25-07-2024) Алтай вилладж еще посмотрел, еще круче, от 115 т р в сутки з... Это 5 звёзд. И они априори для обеспеченных. Нету денег - нету песен. В Горном есть и дешевле варианты, но тоже неплохие, например Алтика. Это для среднего класса. Есть и для работяг, по 2-3 рубля за сутки.
11:49:10 25-07-2024
Гость (11:43:44 25-07-2024) Это 5 звёзд. И они априори для обеспеченных. Нету денег - не... На Мальдивах тоже было 5 звезд, шикарный отель, но не с такими конскими аппетитами как у наших
11:55:01 25-07-2024
Гость (11:49:10 25-07-2024) На Мальдивах тоже было 5 звезд, шикарный отель, но не с таки... Так сейчас выбор сократился. Многим нельзя зарубеж. Европа труднодоступна как по визам, так и по логистике. Москвичи массово сменили вектор путешествий. На них ценник и рассчитан.
14:11:59 25-07-2024
Гость (11:55:01 25-07-2024) Так сейчас выбор сократился. Многим нельзя зарубеж. Европа т... Чем больше им нельзя туда - тем дороже здесь.
10:28:10 25-07-2024
Зарядка энергией не через гостиницы передаётся.
10:38:46 25-07-2024
Им за границу тоже возможно опасно
10:41:53 25-07-2024
Гость (10:38:46 25-07-2024) Им за границу тоже возможно опасно... ТОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!
11:00:31 25-07-2024
Гость (10:38:46 25-07-2024) Им за границу тоже возможно опасно.
За границей им опасно? В таком случае вс...ась она им.
12:07:11 25-07-2024
Повалили теперь на Алтай друг за другом. Видимо у них" там" новая мода пошла.
19:55:37 26-07-2024
Гость (12:07:11 25-07-2024) Повалили теперь на Алтай друг за другом. Видимо у них" там" ... Так по телеку в каждом сериале, в рекламе упоминают про Алтай, шоу там снимают. Скоро угробят его нам. Вот трассу расширят только.
12:26:11 25-07-2024
В Китай бы слетали. Там есть свой курорт Алтай. (Кстати этот район находится 500-100 км) от Республики Алтай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Было бы не менее колоритнее. Туда вообще нельзя на машинах заезжать никому. Очень интересное место.
17:03:32 25-07-2024
Приезжайте к нам Алматинская обл.Тургень..тут и горы и водопады..на лошадях по горам..сплав по горной реке..рыбалка..форель..красоты
19:57:11 26-07-2024
Дина (17:03:32 25-07-2024) Приезжайте к нам Алматинская обл.Тургень..тут и горы и водоп... И казахи злые на русских
17:11:12 25-07-2024
хорошая пара)
19:34:28 25-07-2024
Алтай стал не для алтайцев точно. Мне как-то ближе стала Юго Восточная Азия, даже с учётом конской стоимости перелётов.
20:15:47 25-07-2024
Как, клоуны и фигляры рубят денег больше шахтёра???
05:56:38 26-07-2024
Махновец (20:15:47 25-07-2024) Как, клоуны и фигляры рубят денег больше шахтёра??? ... а были времена, когда шахтеры рубили больше, наивный чукотский махновец?
08:53:33 26-07-2024
Махновец (20:15:47 25-07-2024) Как, клоуны и фигляры рубят денег больше шахтёра??? ... Как будто когда то было иначе) при любом строе культурная прослойка стояла выше пролетариата по обеспеченности. Магомаев при Брежневе нищим был? А не Высоцкий ли привез в СССР первый Мерседес? А Русланова в войну концерты давала забесплатно?
09:04:49 26-07-2024
Гость (08:53:33 26-07-2024) Как будто когда то было иначе) при любом строе культурная пр... Высоцкому "Мерин" Влади подарила.
09:49:22 26-07-2024
Гость (09:04:49 26-07-2024) Высоцкому "Мерин" Влади подарила.... В 1976-м году во время очередных гастролей Высоцкий приобрел себе на Мюнхенском авторынке небесно-голубой седан Mercedes S450 (W116) 1974-го года выпуска и пригнал его в Москву.
10:29:01 26-07-2024
Что бы познать истинный Алтай, надо уехать километров за 500 от Горно-Алтайска, не менее.
А от Маймы и до Чемала летом это густо населённая местность.
13:13:19 26-07-2024
Сергей (10:29:01 26-07-2024) Что бы познать истинный Алтай, надо уехать километров за 500... +1000! Действительно потрясающий Алтай начинается за перевалом Чике-Таман. С тем, что от Аи до Чемала - даже близко не сравнить
13:15:35 26-07-2024
Гость (14:11:59 25-07-2024) Чем больше им нельзя туда - тем дороже здесь....
Ну так и отлично - деньги в стране/семье останутся.
13:21:30 26-07-2024
Каждый раз удивляюсь комментариям, отдыхают за рубежом - плохо, увозят деньги из страны, отдыхают дома - плохо.
Ни разу не слышала, чтобы в Европе или в Америке сравнивали заработок актрисы/певицы и шахтера! А у нас всё никак не могут отойти от наратива: государство нам должно! По крайней мере у нас если крутиться, а не сидеть на попе ровно - можно нормально зарабатывать, попробуйте в других странах - налоги сожрут всю прибыль.
14:33:21 26-07-2024
Прилетайте к нам в якутию, красивых хороших мест куча
17:40:04 26-07-2024
Есть хорошая база глэмпингов на Телецком уровень люкс от 20 тыс в сутки .
20:35:33 26-07-2024
В прошлом году был с семьёй на горном снимали домик простой 1 тысяча с человека нас трое было на своей машине были там пять дней везде объездили и Манжерок и Чемал на обратном пути заехали на пару дней на Телецкое озеро сняли катер озеро и природа очень впечатление, вообще Алтай очень красивое место в нашей стране,за всю поездку вышло около 120 тысяч в принципе не большие деньги но сейчас я так понял цены раза в три задрали месные это конечно обдираловка конкретная с таким подходом за границей будет дешевле отдахнуть. Алтай супер👍👍👍
10:40:43 27-07-2024
Александр (20:35:33 26-07-2024) В прошлом году был с семьёй на горном снимали домик простой ... До сих пор есть домики по косарю с человека. Все зависит от ваших запросов. В Манжерке дорого для нас, поэтому едем в простенькие гостиницы. Но это не влияет на уровень эмоций от природы, приключений. И "батарейки" заряжаются на год