Актер Дюжев накопил долг за коммунальные услуги

Общая сумма долга составляет около 44 тысяч

25 июня 2024, 16:04, ИА Амител

Дмитрий Дюжев / Кадр из видео

Приставы разыскивают актера Дмитрия Дюжева. Об этом сообщает "Звездач".

Дюжев имеет задолженность по оплате коммунальных услуг, газа и электроэнергии. Общая сумма его долга составляет около 44 тысяч рублей.

Дмитрий Дюжев дебютировал в кино в 2000 году в фильме Александра Атанесяна "24 часа". Он стал известен благодаря роли бандита Саймона в "черной комедии" Алексея Балабанова "Жмурки". В его фильмографии более 80 проектов.

Снялся в таких фильмах, как "Бригада", "Вербное воскресенье", "Остров", "Мне не больно", "Каникулы строгого режима", "Мамы", "Временно недоступен", "Бременские музыканты", "Изгой".

В 2018 году Дюжев был удостоен звания заслуженного артиста России.