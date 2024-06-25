Актер Дюжев накопил долг за коммунальные услуги
Общая сумма долга составляет около 44 тысяч
25 июня 2024, 16:04, ИА Амител
Приставы разыскивают актера Дмитрия Дюжева. Об этом сообщает "Звездач".
Дюжев имеет задолженность по оплате коммунальных услуг, газа и электроэнергии. Общая сумма его долга составляет около 44 тысяч рублей.
Дмитрий Дюжев дебютировал в кино в 2000 году в фильме Александра Атанесяна "24 часа". Он стал известен благодаря роли бандита Саймона в "черной комедии" Алексея Балабанова "Жмурки". В его фильмографии более 80 проектов.
Снялся в таких фильмах, как "Бригада", "Вербное воскресенье", "Остров", "Мне не больно", "Каникулы строгого режима", "Мамы", "Временно недоступен", "Бременские музыканты", "Изгой".
В 2018 году Дюжев был удостоен звания заслуженного артиста России.
16:21:23 25-06-2024
Копейки какие - то... Высморкается на камеру и рассчитается. У мамы в доме тел около 10 должно 300 тысяч +/-.
21:00:00 25-06-2024
Гость (16:21:23 25-06-2024) Копейки какие - то... Высморкается на камеру и рассчитается.... с очередным повышением будет не 10, а гораздо больше.
16:21:33 25-06-2024
Стыдно-то как)
16:21:50 25-06-2024
Это за один месяц наверно? Заплатит с первой зарплаты
16:46:36 25-06-2024
вот нет бы помочь человеку, собрать денюжку.
я вот не знаю что это за чел, поэтому я мимо
16:55:39 25-06-2024
тю 44 т.р. У нас в подъезде должник за 600 т.р уже не платит
22:50:15 25-06-2024
Гость (16:55:39 25-06-2024) тю 44 т.р. У нас в подъезде должник за 600 т.р уже не платит... Тоже лицедей?
17:03:01 25-06-2024
44 тысяч -- откуда у него такие деньги
20:42:09 25-06-2024
психостимуляторы дорогие нынче, на коммуналку уже не остается
21:38:40 25-06-2024
Инф. от кого? Кому то не лень время тратить на подобную ерунду..