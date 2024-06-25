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Актер Дюжев накопил долг за коммунальные услуги

Общая сумма долга составляет около 44 тысяч

25 июня 2024, 16:04, ИА Амител

Дмитрий Дюжев / Кадр из видео
Дмитрий Дюжев / Кадр из видео

Приставы разыскивают актера Дмитрия Дюжева. Об этом сообщает "Звездач".

Дюжев имеет задолженность по оплате коммунальных услуг, газа и электроэнергии. Общая сумма его долга составляет около 44 тысяч рублей.

Дмитрий Дюжев дебютировал в кино в 2000 году в фильме Александра Атанесяна "24 часа". Он стал известен благодаря роли бандита Саймона в "черной комедии" Алексея Балабанова "Жмурки". В его фильмографии более 80 проектов.

Снялся в таких фильмах, как "Бригада", "Вербное воскресенье", "Остров", "Мне не больно", "Каникулы строгого режима", "Мамы", "Временно недоступен", "Бременские музыканты", "Изгой".

В 2018 году Дюжев был удостоен звания заслуженного артиста России.

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Комментарии 10

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Гость

16:21:23 25-06-2024

Копейки какие - то... Высморкается на камеру и рассчитается. У мамы в доме тел около 10 должно 300 тысяч +/-.

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Элен без ребят

21:00:00 25-06-2024

Гость (16:21:23 25-06-2024) Копейки какие - то... Высморкается на камеру и рассчитается.... с очередным повышением будет не 10, а гораздо больше.

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горожанка

16:21:33 25-06-2024

Стыдно-то как)

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Гость

16:21:50 25-06-2024

Это за один месяц наверно? Заплатит с первой зарплаты

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Мусик

16:46:36 25-06-2024

вот нет бы помочь человеку, собрать денюжку.
я вот не знаю что это за чел, поэтому я мимо

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Гость

16:55:39 25-06-2024

тю 44 т.р. У нас в подъезде должник за 600 т.р уже не платит

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Гость

22:50:15 25-06-2024

Гость (16:55:39 25-06-2024) тю 44 т.р. У нас в подъезде должник за 600 т.р уже не платит... Тоже лицедей?

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Гость

17:03:01 25-06-2024

44 тысяч -- откуда у него такие деньги

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Гость

20:42:09 25-06-2024

психостимуляторы дорогие нынче, на коммуналку уже не остается

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dok_CФ

21:38:40 25-06-2024

Инф. от кого? Кому то не лень время тратить на подобную ерунду..

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