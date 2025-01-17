Актер из Алтайского края сыграл трихолога в новом проекте ТНТ "Демис и Марина"
Премьера скетчкома состоялась 13 января
17 января 2025, 17:10, ИА Амител
Актер из Алтайского края Андрей Межулис сыграл трихолога в новом скетчкоме "Демис и Марина", вышедшем на телеканале ТНТ. Премьера проекта с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец прошла 13 января, сообщает пресс-служба телеканала.
В каждом эпизоде Демис и Марина появляются в неожиданных образах, а также играют самих себя. У серий – своя сюжетная линия, отражающая не только закулисье шоу-бизнеса или телевидения, но и повседневные проблемы, с которыми регулярно сталкиваются комики в реальной жизни.
Так, в одной из серий, которая была показана на телеканале 15 января, Демис решает обратиться к трихологу, которого сыграл 56-летний актер из Алтайского края – Андрей Межулис. Он родился в Новоалтайске. Окончил Российский институт театрального искусства – ГИТИС.
Андрей Межулис – заслуженный артист РФ. Лауреат XVIII Международного фестиваля актеров кино "Созвездие-2010" в номинации "Лучшая эпизодическая мужская роль" – за работу в фильме "Разжалованный" режиссера Владимира Тумаева. На его счету 220 ролей в кино.
Также о Межулисе известно, что он воспитывает четверых детей.
10:17:49 18-01-2025
Вот это да, вот это да. Ну надо же такому случиться.
17:11:28 18-01-2025
вот насколько я люблю дуэт Кравец и Карибидиса, настолько же безобразным получился этот проект.
шутки уровня "Аншлага".
ниасилила.