Актер из Алтайского края сыграл трихолога в новом проекте ТНТ "Демис и Марина"

Премьера скетчкома состоялась 13 января

17 января 2025, 17:10, ИА Амител

Кадр из проекта "Демис и Марина" / Фото: ТНТ

Актер из Алтайского края Андрей Межулис сыграл трихолога в новом скетчкоме "Демис и Марина", вышедшем на телеканале ТНТ. Премьера проекта с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец прошла 13 января, сообщает пресс-служба телеканала.

В каждом эпизоде Демис и Марина появляются в неожиданных образах, а также играют самих себя. У серий – своя сюжетная линия, отражающая не только закулисье шоу-бизнеса или телевидения, но и повседневные проблемы, с которыми регулярно сталкиваются комики в реальной жизни.

Так, в одной из серий, которая была показана на телеканале 15 января, Демис решает обратиться к трихологу, которого сыграл 56-летний актер из Алтайского края – Андрей Межулис. Он родился в Новоалтайске. Окончил Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

Андрей Межулис – заслуженный артист РФ. Лауреат XVIII Международного фестиваля актеров кино "Созвездие-2010" в номинации "Лучшая эпизодическая мужская роль" – за работу в фильме "Разжалованный" режиссера Владимира Тумаева. На его счету 220 ролей в кино.

Также о Межулисе известно, что он воспитывает четверых детей.