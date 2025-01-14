НОВОСТИКультура

Актер из Барнаула сыграл одноглазого официанта в новом сериале ТНТ "Купцы и дети"

Компанию ему составил Михаил Пореченков

14 января 2025, 13:10, ИА Амител

Актер Никита Плахотнюк / Фото: ТНТ
Актер Никита Плахотнюк / Фото: ТНТ

Актер из Барнаула Никита Плахотнюк исполнит роль одноглазого официанта Агафона в новом проекте "Купцы и дети" телеканала ТНТ. Увидеть первые серии можно будет уже с 20 января.

Как сообщает пресс-служба телеканала, действие праздничной комедии происходит в начале прошлого века в семье патриархального купца Намолина (Михаил Пореченков), его жены Марфы (Ксения Кутепова) и их сына-студента Костика (Павел Табаков), который пытается изменить привычные устои.

"Я играю на самом деле маленькую роль, но важную для развития сюжета. Съемки проходили в очень интересных и красивых локациях: у меня была одна сцена в вокзальном депо того времени, старые поезда, массовка, переодетая под революционеров и обычных людей, а другая сцена проходила в дорогом ресторане, наполненном аристократами, генералами и всякими дворянами, там мы проводили какую-то секретную операцию", – заявил актер из Барнаула.

Это не первая роль в кино для Никиты Плахотнюка. Так, в декабре прошлого года в новом сезоне "Полярный" молодой актер из Барнаула сыграл роль добросовестного курьера, а Михаил Пореченков – Витю Мясника.

"С Михаилом Евгеньевичем мы пересекались чуть-чуть в одной проходной сцене в "Полярном", но совместных сцен и диалога пока не было, все впереди. Было только общение за кадром, у вагончиков во время обеда", – также рассказал молодой актер.

Новый сериал "Купцы и дети" перенесет зрителей в другую эпоху – начало ХХ века. И, пользуясь случаем, поинтересовались у Никиты, если бы у него была возможность пожить в другом времени – какая бы это была эпоха? На что молодой актер ответил, что это был бы ХIХ – ХХ век, где он бы хотел посмотреть на жизнь людей, походить на спектакли, послушать Шаляпина, Вертинского, познакомиться с поэтами. Пожить без телефона и всех технологий. И в целом это был бы интересный опыт.

По сюжету действие сериала "Купцы и дети" перенесет зрителей в Москву 1910 года. В дом купца второй гильдии Федора Ивановича Намолина из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик, но не один, а с женой Лизой и… еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом. Отец решает перевоспитать отпрыска.

Помимо Михаила Пореченкова, Ксении Кутеповой и Павла Табакова, в сериале также снялись: Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Дмитрий Белоцерковский, Екатерина Кучма, Виктория Клинкова, Алексей Розин, Сергей Степин, Владимир Майзингер и другие.

Андрей Шелков на презентации фильма

"С любовью". Зачем снимают "оммажи" на Гайдая и чего ждать от "Небриллиантовой руки"?

31 декабря 2024 года выйдет уже третья комедия от ТНТ по мотивам советской классики, на этот раз авторы вдохновились "Бриллиантовой рукой" Леонида Гайдая
НОВОСТИКультура

Барнаул Кино телевидение

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:32:45 14-01-2025

Молодец! Начать - это уже половина успеха.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров