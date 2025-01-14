Актер из Барнаула сыграл одноглазого официанта в новом сериале ТНТ "Купцы и дети"

Компанию ему составил Михаил Пореченков

14 января 2025, 13:10, ИА Амител

Актер Никита Плахотнюк / Фото: ТНТ

Актер из Барнаула Никита Плахотнюк исполнит роль одноглазого официанта Агафона в новом проекте "Купцы и дети" телеканала ТНТ. Увидеть первые серии можно будет уже с 20 января.

Как сообщает пресс-служба телеканала, действие праздничной комедии происходит в начале прошлого века в семье патриархального купца Намолина (Михаил Пореченков), его жены Марфы (Ксения Кутепова) и их сына-студента Костика (Павел Табаков), который пытается изменить привычные устои.

"Я играю на самом деле маленькую роль, но важную для развития сюжета. Съемки проходили в очень интересных и красивых локациях: у меня была одна сцена в вокзальном депо того времени, старые поезда, массовка, переодетая под революционеров и обычных людей, а другая сцена проходила в дорогом ресторане, наполненном аристократами, генералами и всякими дворянами, там мы проводили какую-то секретную операцию", – заявил актер из Барнаула.

Это не первая роль в кино для Никиты Плахотнюка. Так, в декабре прошлого года в новом сезоне "Полярный" молодой актер из Барнаула сыграл роль добросовестного курьера, а Михаил Пореченков – Витю Мясника.

"С Михаилом Евгеньевичем мы пересекались чуть-чуть в одной проходной сцене в "Полярном", но совместных сцен и диалога пока не было, все впереди. Было только общение за кадром, у вагончиков во время обеда", – также рассказал молодой актер.

Новый сериал "Купцы и дети" перенесет зрителей в другую эпоху – начало ХХ века. И, пользуясь случаем, поинтересовались у Никиты, если бы у него была возможность пожить в другом времени – какая бы это была эпоха? На что молодой актер ответил, что это был бы ХIХ – ХХ век, где он бы хотел посмотреть на жизнь людей, походить на спектакли, послушать Шаляпина, Вертинского, познакомиться с поэтами. Пожить без телефона и всех технологий. И в целом это был бы интересный опыт.

По сюжету действие сериала "Купцы и дети" перенесет зрителей в Москву 1910 года. В дом купца второй гильдии Федора Ивановича Намолина из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик, но не один, а с женой Лизой и… еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом. Отец решает перевоспитать отпрыска.

Помимо Михаила Пореченкова, Ксении Кутеповой и Павла Табакова, в сериале также снялись: Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Дмитрий Белоцерковский, Екатерина Кучма, Виктория Клинкова, Алексей Розин, Сергей Степин, Владимир Майзингер и другие.