Актер из Новоалтайска сыграл главную роль в новом триллере "Хорошие девочки"

Антон Феоктистов появился в новом проекте на ТВ-3

10 декабря 2024, 08:14, ИА Амител

Актер Антон Феоктистов в фильме "Хорошие девочки" / Фото: ТВ-3

Актер из Новоалтайска Антон Феоктистов исполнил главную роль в детективном триллере "Хорошие девочки", который прошел на телеканале ТВ-3.

Премьерный показ полнометражного детектива состоялся 8 декабря. Образы главных героев воплотили Варвара Феофанова ("1703"), Ксения Лукьянчикова ("Красная королева") и Антон Феоктистов ("Грозный"). Режиссерское кресло занял Александр Сукачев, также сыгравший в фильме одну из ролей.

По сюжету у Марии пропадает маленькая дочь. Женщина испытывает сильнейший стресс, находя поддержку в лице родных. Но со временем ей начинает казаться, что члены ее семьи не горят желанием отыскать девочку. Муж и вовсе уезжает в командировку, приглашая в дом бывшую жену, чтобы та присмотрела за Марией. Оставшись один на один со своим горем, героиня подозревает, что ребенок исчез по вине ее же близких.

"Когда я читал сценарий фильма "Хорошие девочки", то меня очень сильно держала сценарная интрига. Мой герой Андрей – муж главной героини. Он целеустремленный, работящий и всегда помогает своей жене. А вот почему он это делает, вы узнаете, посмотрев фильм", – приводит пресс-служба телеканала слова актера с Алтая.

Фильмография Феоктистова насчитывает более 45 работ в фильмах и сериалах. "Грозный", "Союз спасения", "Одержимость" и еще десятки рейтинговых картин, в которых принял участие актер из Новоалтайска.