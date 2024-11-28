Молодой актер из Барнаула снялся в новом сезоне сериала "Полярный" на ТНТ

Никита Плахотнюк пополнил каст популярного проекта

28 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Актер Никита Плахотнюк из Барнаула / Фото: ТНТ

Молодой актер из Барнаула Никита Плахотнюк снялся в новом сезоне популярного сериала ТНТ "Полярный", который стартует 2 декабря. Производством занималась кинокомпания 1-2-3 Production. В роли Вити Мясникова вновь вернется Михаил Пореченков.

"Для меня этот проект, во-первых, был захватывающим путешествием на Север, а во-вторых, и это главное, – полезным знакомством с крутой съемочной командой: с режиссером Радиком Рахимовым, с актером Иван Ивановичем Охлобыстиным, Михаилом Пореченковым. Роль у меня небольшая – я сыграл курьера, который добросовестно выполняет свою работу и по случайности попадает в пугающую для моего героя и забавную для зрителей ситуацию. Не буду спойлерить, это лучше посмотреть", – приводит пресс-служба ТНТ слова барнаульца Никиты Плахотнюка.

О молодом актере известно, что ему 24 года. Родился в Барнауле, в 2022 году окончил ГИТИС (г. Москва) актерский факультет, мастерская Олега Евгеньевича Меньшикова. Сыграл в кино более десяти ролей.

Фото: ТНТ

Сюжет четвертого сезона "Полярного" будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном автомобильного завода. Партнеры из Китая инвестируют в этот проект хорошие деньги, обещают создать рабочие места и наладить культурный обмен. Раиса Борисовна, новый мэр Полярного, жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, а вместе с этим и высокую должность в Москве. Но Витя узнает, что с деловыми партнерами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности.

К своим ролям в сериале также вернутся Мария Кравченко, Ян Цапник, Иван Охлобыстин, Светлана Листова, Карина Зверева, Жаргал Бадмацыренов и Елена Воробей. Увидеть новые серии можно будет 2 декабря.