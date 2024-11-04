Актер из сериала "Пятницкий" пропал в Подмосковье

Его ищут с 14 сентября

04 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Дмитрий Савостин / Фото из социальных сетей актера

В подмосковной Балашихе пропал актер Дмитрий Савостин, известный по ролям в сериале "Пятницкий" и фильме "Наваждение". Об этом сообщают "Аргументы и Факты" со ссылкой на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

По информации из ориентировки Дмитрий Савостин пропал 14 сентября. Он вышел из своей квартиры с рюкзаком и больше не вернулся. Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Родственники актера обратились в полицию Московской области, и было открыто разыскное дело. Поиски Савостина также ведут волонтеры, но пока никаких результатов нет.