Жена Ливанова опровергла слухи, что ему стало хуже

По ее словам, состояние соответствует возрасту и перенесенному инсульту

30 октября 2024, 19:25, ИА Амител

Василий Ливанов / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Жена актера Василия Ливанова, Елена, опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья супруга. Об этом сообщает "360".

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что у народного артиста якобы проблемы с ногами и речью. Ему сложно ходить, а сам он жалуется на боли в нижних конечностях.

"Василий Борисович себя чувствует соответствующим образом – своему возрасту и перенесенному заболеванию. Он восстанавливается. Все неплохо", – рассказала она.

Елена добавила, что скорую могут вызвать и не только из-за неотложного состояния. Медики могут приехать, чтобы сделать укол.