Актер из сериала "След" Роман Клементьев умер от рака

О смерти актёра в социальных сетях сообщил его коллега Дмитрий Шульгин

31 мая 2024, 14:25, ИА Амител

Роман Клементьев / Кадр из кинофильма

В возрасте 59 лет ушел из жизни российский актер Роман Клементьев. Он был известен по ролям в таких сериалах, как "След", "Тайны следствия", "Универ. Новая общага", "Метод".

О смерти актера в социальных сетях сообщил его коллега Дмитрий Шульгин, с которым они вместе работали над сериалом "Великолепная пятерка".

Роман Клементьев родился 2 апреля 1965 года. В 1987 году окончил отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории. Карьеру в кино и сериалах он начал в конце нулевых.

За свою жизнь актер снялся примерно в тридцати проектах, среди которых сериалы "Обычная женщина", "Триггер", "Живой" и другие.