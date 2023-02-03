Актер из сериала "Универ" и "Ранетки" умер в 30 лет

Незадолго до смерти артиста перевели в реанимацию

03 февраля 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: соцсети Антона Корсика

Актер Сергей Корсик скончался на 31-м году жизни после четырех месяцев борьбы с пневмонией. О смерти известного по сериалу "Универ" артиста сообщает Regnum со ссылкой на источники.

Корсик попал в больницу еще осенью с подозрением на туберкулез — у него был сильный кашель. Врачи скорой поставили предварительный диагноз "бронхит", тест на коронавирус показал отрицательный результат. Лучше, несмотря на лечение, ему не становилось.

"Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник – это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге", – рассказал друг Сергея Николай.

Незадолго до смерти актера перевели в реанимацию. 16 января его не стало.

Напомним, что Корсик родился 5 октября1992 года. Участвовал в КВН, "Фабрике звезд", "Факторе А". Наиболее известными работами Корсика стали роли в сериале "Универ" и "Ранетки".