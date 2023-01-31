Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Сейчас народный артист России находится в блоке интенсивной терапии

31 января 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: vokrug.tv

Российский певец и композитор Игорь Николаев госпитализирован в московский кардиоцентр с подозрением на инфаркт. Как сообщает РЕН ТВ, музыканта доставили в больницу минувшей ночью.

Сейчас народный артист России находится в блоке интенсивной терапии. Подробности состояния его здоровья пока неизвестны.

В беседе с радио "Говорит Москва" он не стал комментировать информацию о госпитализации и самочувствии.