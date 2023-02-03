Актер из сериала "Универ" и "Ранетки" умер в 30 лет

Незадолго до смерти артиста перевели в реанимацию

03 февраля 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: соцсети Антона Корсика

Актёр Сергей Корсик скончался на 31-м году жизни после четырёх месяцев борьбы с пневмонией. О смерти известного по сериалу "Универ" артиста сообщает Regnum со ссылкой на источники.

Корсик попал в больницу ещё осенью с подозрением на туберкулёз – у него был сильный кашель. Врачи скорой поставили предварительный диагноз "бронхит", тест на коронавирус показал отрицательный результат. Лучше, несмотря на лечение, ему не становилось.

"Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник – это сестра, но она живёт в Санкт-Петербурге", – рассказал друг Сергея, Николай.

Незадолго до смерти актёра перевели в реанимацию. 16 января его не стало.

Напомним, что Корсик родился 5 октября1992 года. Участвовал в КВН, "Фабрике звёзд", "Факторе А". Наиболее известными работами Корсика стали роли в сериале "Универ" и "Ранетки".