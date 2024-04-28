Актер турецких сериалов Бурак Озчивит приехал на съемки в Москву

Последний раз Озчивит приезжал в Россию в феврале 2024 года

28 апреля 2024, 20:30, ИА Амител

Бурак Озчивит / Фото из социальных сетей

Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел на съемки в Россию. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали-бей в сериале "Великолепный век". Он также снимался в проектах "Черная любовь", "Основание: Осман", "Королек – птичка певчая".

В последний раз Кыванч Татлытуг (Озчивит) приезжал в Россию в феврале 2024 года.

Во время киноконцерта в Москве он исполнил русскую песню "Калинка-Малинка". После выступления актер заявил, что готов принять участие в совместном российско-турецком проекте.