Актер турецких сериалов Бурак Озчивит приехал на съемки в Москву
Последний раз Озчивит приезжал в Россию в феврале 2024 года
28 апреля 2024, 20:30, ИА Амител
Бурак Озчивит / Фото из социальных сетей
Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел на съемки в Россию. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали-бей в сериале "Великолепный век". Он также снимался в проектах "Черная любовь", "Основание: Осман", "Королек – птичка певчая".
В последний раз Кыванч Татлытуг (Озчивит) приезжал в Россию в феврале 2024 года.
Во время киноконцерта в Москве он исполнил русскую песню "Калинка-Малинка". После выступления актер заявил, что готов принять участие в совместном российско-турецком проекте.
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Берегите себя, Натальи
16:35:08 29-04-2024
Зачастил к нам)))