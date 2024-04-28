Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова подтвердила роман с актером Набатовым
Девушка опубликовала пост в своих соцсетях
28 апреля 2024, 08:45, ИА Амител
Дарья Мельникова / Фото: соцсети актрисы
Российская актриса, звезда сериала "Папины Дочки" Дарья Мельникова подтвердила слухи о том, что она состоит в отношениях с актером Романом Набатовым.
Дарья опубликовала видео с Набатовым в домашней обстановке под композицию So This Is Love.
"Мы решили быть вместе до седых волос, а Роман поседел на первом году семейной жизни", – подписала видео актриса.
33-летний Набатов снимался в сериалах "Счастливы вместе", "На солнечной стороне улицы", "Краткий курс счастливой жизни", "До свидания, мальчики". Впервые на новые отношения Мельникова намекнула в феврале.
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