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Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова подтвердила роман с актером Набатовым

Девушка опубликовала пост в своих соцсетях

28 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Дарья Мельникова / Фото: соцсети актрисы
Дарья Мельникова / Фото: соцсети актрисы

Российская актриса, звезда сериала "Папины Дочки" Дарья Мельникова подтвердила слухи о том, что она состоит в отношениях с актером Романом Набатовым.

Дарья опубликовала видео с Набатовым в домашней обстановке под композицию So This Is Love. 

"Мы решили быть вместе до седых волос, а Роман поседел на первом году семейной жизни", – подписала видео актриса.

33-летний Набатов снимался в сериалах "Счастливы вместе", "На солнечной стороне улицы", "Краткий курс счастливой жизни", "До свидания, мальчики". Впервые на новые отношения Мельникова намекнула в феврале. 

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Комментарии 4

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Как то так

08:48:15 28-04-2024

Он подкрался, она подтвердила

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Гость

10:57:03 28-04-2024

То чувство, когда нормальных тем для новостей нет

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Гость

11:40:54 28-04-2024

Вот это новость.

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Гость

18:23:14 28-04-2024

Господи, кто это

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