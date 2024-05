Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова подтвердила роман с актером Набатовым

Девушка опубликовала пост в своих соцсетях

28 апреля 2024

Дарья Мельникова / Фото: соцсети актрисы

Российская актриса, звезда сериала "Папины Дочки" Дарья Мельникова подтвердила слухи о том, что она состоит в отношениях с актером Романом Набатовым.

Дарья опубликовала видео с Набатовым в домашней обстановке под композицию So This Is Love.

"Мы решили быть вместе до седых волос, а Роман поседел на первом году семейной жизни", – подписала видео актриса.

33-летний Набатов снимался в сериалах "Счастливы вместе", "На солнечной стороне улицы", "Краткий курс счастливой жизни", "До свидания, мальчики". Впервые на новые отношения Мельникова намекнула в феврале.