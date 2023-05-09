Актёр Владимир Гостюхин раскритиковал российские военные фильмы
По его словам, все они пытаются подражать западным форматам
09 мая 2023, 21:19, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский актёр Владимир Гостюхин раскритиковал современные отечественные фильмы о войне. Его слова передаёт Общественная служба новостей.
Гостюхин заявил о том, что он до сих пор считает эталонными фильмы "Они сражались за Родину" и "Горячий снег". В современных картинах, по его мнению, нет души.
По его словам, фильмы, которые снимают сейчас, основаны на "западных шаблонах", что губительно сказывается на развитии индустрии.
Актёр отметил, что в таких фильмах много "клюквы".
21:59:01 09-05-2023
Не поспоришь. Так и есть.
22:00:25 09-05-2023
Не смотрю т.к там о войне ничего нет , показывают 41-42 год а гимнастеки советского образца, где голифе их нет ,снимают без реала, короче сказки детям, а он им вобще не надо.
23:49:38 09-05-2023
Главная беда современных российских фильмов о войне - триппер головного мозга у сценаристов. Потом обзоры Бэдкомедиана приходится смотреть, чтобы хоть как-то прийти в чувство.
02:19:21 10-05-2023
Всё так и есть, поэтому я не могу смотреть современные военные фильмы - в них нет правды жизни. Я тоже всегда говорю, что это фильмы для маленьких детей. Если сравнить кто делал советские фильмы, и кто их делает сейчас, сразу всё становится понятным. Мало того, есть откровенно антисоветские создания, где вообще нет исторической правды. Где что ни комиссар, то дегенерат, что ни командир, то отморозок - карьерист. Хотя если взять статистику, то из десяти миллионов Красной Армии четыре миллиона были коммунистами, а пять миллионов комсомольцами.
06:25:32 10-05-2023
Само слово "индустрия" подразумевает производство без души и по шаблонам )
16:43:38 10-05-2023
Начал смотреть фильм Джульбарс... Бросил, потому что Клюква. Петлицы со звёздочками в 1941 году?! Пипец какой то...тогда были треугольники, кубари, шпалы... А обращение:"товарищи офицеры"?! Да тот кто так обратился, через несколько часов оказался бы в подвале НКВД, и признавался бы в работе на иностранную разведку... Фильм снимали бездари, неграмотные люди, да ещё и воры... Деньги на съёмку взяты у государства, часть украдена, та на которую нужно было нанять консультантов по войне и истории...