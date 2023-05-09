Актёр Владимир Гостюхин раскритиковал российские военные фильмы

По его словам, все они пытаются подражать западным форматам

09 мая 2023, 21:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский актёр Владимир Гостюхин раскритиковал современные отечественные фильмы о войне. Его слова передаёт Общественная служба новостей.

Гостюхин заявил о том, что он до сих пор считает эталонными фильмы "Они сражались за Родину" и "Горячий снег". В современных картинах, по его мнению, нет души.

По его словам, фильмы, которые снимают сейчас, основаны на "западных шаблонах", что губительно сказывается на развитии индустрии.

Актёр отметил, что в таких фильмах много "клюквы".

