Amic.ru рассказывает, как лучше смотреть эпизоды "Звёздных войн" и с чего стоит начать

04 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая Угроза" / Фото: kinopoisk.ru

"Звёздные войны" – это одна из самых кассовых и популярных голливудских фантастических франшиз. Между тем многие до сих пор её не смотрели. Часто люди боятся даже прикоснуться к "Звёздным войнам", потому что не знают, в каком порядке смотреть фильмы. Ведь почему-то сначала выходили 4-6 эпизоды, а потом уже 1-3. В День "Звёздных войн" 4 мая amic.ru рассказывает, в каком порядке смотреть эпизоды саги.

Что такое "Звёздные войны"?

"Звёздные войны" – это фантастическая вселенная, придуманная американским режиссёром Джорджем Лукасом. В неё входят полнометражные и телевизионные фильмы, игровые и мультсериалы, книги, видеоигры и так далее.

В мире "Звёздных войн" есть загадочная мистическая субстанция – Сила, которую могут использовать рыцари-миротворцы джедаи и их заклятые враги ситхи. Первые защищают добро, вторые представляют зло. Джедаи используют зелёные, голубые, жёлтые, фиолетовые световые мечи, а ситхи – только красные.

Действие "Звёздных войн" происходит в "далёкой-далёкой Галактике". То есть этот мир не имеет отношения к нашей реальности, он сказочный.

Почему возникла путаница с эпизодами?

Всего существует три трилогии "Звёздных войн". С 1977 по 1983 год вышла оригинальная трилогия (эпизоды 1-4), с которой всё началось. Именно она является фундаментом, на котором стоят все "Звёздные войны". Потом с 1999 по 2005 год на свет появилась её предыстория (трилогия приквелов). Если помните, так же было с "Властелином колец". Сначала вышло три фильма "Властелин колец", а потом уже появился "Хоббит" – по сути, его приквел.

После трилогии приквелов "Звёздных войн" с 2015 по 2019 год Disney выпустила продолжение оригинальной трилогии, то есть трилогию сиквелов. Поэтому "Звёздные войны" можно смотреть двумя способами: либо по порядку, либо по дате выхода. Споры, какой из двух вариантов выбрать, не утихают до сих пор.

Кадр из фильма "Звёздные войны: Пробуждение силы"/ Фото: kinopoisk.ru

В каком порядке смотреть фильмы?

Первый способ – по дате выхода

Первый вариант – смотреть фильмы в том порядке, в котором они выходили. Плюс такого просмотра в том, что уровень спецэффектов и графики будет только расти с каждой частью. А минус в том, что невнимательные зрители могут запутаться в хронологии.

В таком случае мы смотрим фильмы в таком порядке:

Оригинальная трилогия:

"Эпизод 4: Новая надежда" (1977 год)

"Эпизод 5: Империя наносит ответный удар" (1980 год)

"Эпизод 6: Возвращение джедая" (1983 год)

Трилогия приквелов:

"Эпизод 1: Скрытая угроза" (1999 год)

"Эпизод 2: Атака клонов" (2002 год)

"Эпизод 3: Месть ситхов" (2005 год)

Трилогия сиквелов:

"Эпизод 7: Пробуждение силы" (2015 год)

"Эпизод 8: Последние джедаи" (2017 год)

"Эпизод 9: Скайуокер. Восход" (2019 год)

Второй способ – по мере развития сюжета

Если вы путаетесь в сюжете, то смотреть фильмы по "Звёздным войнам" лучше по мере развития истории. То есть сначала мы смотрим предысторию, потом оригинальную трилогию, а потом – трилогию-продолжение. Это позволит не "скакать" между эпохами, а узнать весь сюжет саги от начала и до конца. Но у этого просмотра есть и минус – переключение с третьего эпизода 2005 года на четвёртый 1988 года выпуска. Уровень графики и спецэффектов сильно падает и приходится к этому привыкать.

В этом случае смотрим фильмы в таком порядке:

Трилогия приквелов:

"Эпизод 1: Скрытая угроза"

"Эпизод 2: Атака клонов"

"Эпизод 3: Месть ситхов"

Оригинальная трилогия:

"Эпизод 4: Новая надежда"

"Эпизод 5: Империя наносит ответный удар"

"Эпизод 6: Возвращение джедая"

Трилогия сиквелов:

"Эпизод 7: Пробуждение силы"

"Эпизод 8: Последние джедаи"

"Эпизод 9: Скайуокер: восход"

Почему сначала сняли четвёртый эпизод, а потом первый?

На самом деле четвёртый эпизод сначала таковым не был, он не имел ни номера, ни даже подзаголовка. Фильм назывался просто "Звёздные войны". Нумерация эпизодов появилась уже потом – с выходом приквелов, то есть первого, второго и третьего эпизодов.

Кадр из фильма "Звёздные войны: Возвращение джедая"/ Фото: starwars.com

Если я начну с четвёртого эпизода, то я всё пойму?

Да, оригинальная трилогия – абсолютно самостоятельное произведение. Для того чтобы её понять, не нужно смотреть эпизоды 1-3. Ведь изначально первые три эпизода вообще не задумывались. Поэтому в курс дела отлично вводит как оригинальная трилогия, так и трилогия приквелов. В обеих есть рассказ о Силе и джедаях.

А можно начать с последней трилогии?

Лучше так не делать, советуем оставить трилогию сиквелов напоследок. Ведь она базируется на предыдущих фильмах, и без них вы можете многого не понять.

В трёх трилогиях одинаковые герои?

Главные персонажи в трёх трилогиях разные, но некоторые герои и злодеи есть во всех или почти во всех фильмах. Оригинальная трилогия рассказывает нам о приключениях Люка Скайуокера, его сестры Леи Органы и контрабандисте Хане Соло. Предыстория повествует об отце Люка и Леи Энакине Скайуокере и его учителе Оби-Ване Кеноби. А трилогия сиквелов рассказывает о девушке-джедае Рей, лётчике По Демероне и бывшем имперском штурмовике Финне. Между тем в продолжении встречаются и старые герои – Люк, Лея и Хан.

Что за фильмы ещё есть во франшизе?

В "Звёздных войнах" есть ещё два фильма, дополняющие основную историю. Первый "Изгой-один: Звёздные войны. Истории" – это предыстория "Эпизода 4: Новая надежда", который вплотную подводит к событиям этой картины. А второй – "Хан Соло: Звёздные войны. Истории", рассказывающий о жизни Хана Соло до четвёртого эпизода.

А когда происходит действие "Мандалорца" и других сериалов?

О месте сериалов в хронологии "Звёздных войн" можно прочитать здесь.