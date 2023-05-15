Актёр Владимир Кузнецов запомнился ролями как в кино, так и в театре

15 мая 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: vk.com/lenkomtheatre

Советский актёр Владимир Кузнецов, сыгравший в киноэпопее "Битва за Москву" и фильме "Юнона и Авось", скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщили в "Ленкоме".

Amic.ru собрал интересные факты из биографии, а также фильмографию Владимира Кузнецова.

1 В каком театре работал Владимир Кузнецов Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в Троицке Челябинской области. Он окончил школу-студию МХАТ и на протяжении 45 лет (с 1969 по 2014 год) служил в "Ленкоме".

2 В каких фильмах снимался Владимир Кузнецов Кузнецов снимался в фильмах "Битва за Москву", "Юнона и Авось", "В полосе прибоя" и "Тихое следствие". Также он известен по спектаклям в "Ленкоме" – "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль", "Автоград-XXI", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия", "Жестокие игры" и "Королевские игры". Запомнился по фильму-спектаклю "Королевские игры". Кроме того, он появлялся в сериалах "Рублёвка live", "Доктор Тырса", "Час Волкова" и "Дорожный патруль". Также снимался в эпизодах "Кулагин и партнёры".

3 Что о Владимире Кузнецове говорят коллеги В "Ленкоме", где служил Владимир Кузнецов, его называют ярким и харизматичным. "Актёр запомнился зрителям по многим, и не только главным ролям в кино и, конечно, – на сцене", – отмечают в театре.

4 Личная жизнь Владимира Кузнецова О личной жизни Владимира Кузнецова нет никакой информации.