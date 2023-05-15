Актёр "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов. Досье
Актёр Владимир Кузнецов запомнился ролями как в кино, так и в театре
15 мая 2023, 12:20, ИА Амител
Советский актёр Владимир Кузнецов, сыгравший в киноэпопее "Битва за Москву" и фильме "Юнона и Авось", скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщили в "Ленкоме".
Amic.ru собрал интересные факты из биографии, а также фильмографию Владимира Кузнецова.
В каком театре работал Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в Троицке Челябинской области. Он окончил школу-студию МХАТ и на протяжении 45 лет (с 1969 по 2014 год) служил в "Ленкоме".
В каких фильмах снимался Владимир Кузнецов
Кузнецов снимался в фильмах "Битва за Москву", "Юнона и Авось", "В полосе прибоя" и "Тихое следствие".
Также он известен по спектаклям в "Ленкоме" – "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль", "Автоград-XXI", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия", "Жестокие игры" и "Королевские игры".
Запомнился по фильму-спектаклю "Королевские игры".
Кроме того, он появлялся в сериалах "Рублёвка live", "Доктор Тырса", "Час Волкова" и "Дорожный патруль". Также снимался в эпизодах "Кулагин и партнёры".
Что о Владимире Кузнецове говорят коллеги
В "Ленкоме", где служил Владимир Кузнецов, его называют ярким и харизматичным.
"Актёр запомнился зрителям по многим, и не только главным ролям в кино и, конечно, – на сцене", – отмечают в театре.
Личная жизнь Владимира Кузнецова
Причина смерти Владимира Кузнецова
О причинах смерти Владимира Кузнецова пока не сообщают.
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