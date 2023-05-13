Умер Эдуард Сагалаев – один из родоначальников отечественного телевидения

Ему было 76 лет

13 мая 2023, 17:04, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, считающийся одним из родоначальников отечественного телевидения, умер 13 мая на 77-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

Причина смерти телевизионщика, а также дата и место прощания с ним не уточняются.

Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Узбекистане. На телевидение пришёл в 70-х. За долгую карьеру был главным редактором молодёжных программ Всесоюзного радио, Центрального телевидения, занимал руководящие посты в ВГТРК, "Останкино", ТВ-6, Московской независимой вещательной корпорации, Национальной ассоциации телерадиовещателей. Руководил запуском программы "Взгляд". Работал как ведущий на ТВ-6 и ТНТ, вёл программу "Мудрость идиота, или Энциклопедия ошибок Эдуарда Сагалаева", был худруком телеканала "Психология21".