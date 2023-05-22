Актера Алексея Панина объявили в розыск

В начале мая сообщалось, что в отношении артиста возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма

22 мая 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: medikforum.ru

МВД объявило в розыск актёра Алексея Панина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Карточку добавили в первой половине дня 22 мая. Причина розыска в ней не указывается, однако в начале мая сообщалось, что в отношении Панина возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма. Он несколько раз публично высказывался против специальной военной операции на Украине, а также комментировал ситуацию с взрывом на Крымском мосту.

Ранее в федеральный розыск объявили режиссёра Ивана Вырыпаева, по информации СМИ, по делу о военных фейках. Сам режиссёр, скорее всего, находится не в России. В мае 2022 года он отказался от российского гражданства и получил польское.