Актера Алексея Панина объявили в розыск
В начале мая сообщалось, что в отношении артиста возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма
22 мая 2023, 14:31, ИА Амител
МВД объявило в розыск актёра Алексея Панина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
Карточку добавили в первой половине дня 22 мая. Причина розыска в ней не указывается, однако в начале мая сообщалось, что в отношении Панина возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма. Он несколько раз публично высказывался против специальной военной операции на Украине, а также комментировал ситуацию с взрывом на Крымском мосту.
Ранее в федеральный розыск объявили режиссёра Ивана Вырыпаева, по информации СМИ, по делу о военных фейках. Сам режиссёр, скорее всего, находится не в России. В мае 2022 года он отказался от российского гражданства и получил польское.
15:28:39 22-05-2023
Этот тип всегда был выродком. Постоянно творит что-то уголовное, начиная со своей семьи и заканчивая своей страной.