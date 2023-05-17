Иван Вырыпаев – режиссёр театра и кино, драматург, сценарист, продюсер и актёр. Родился 3 августа 1974 года в Иркутске. Окончил Иркутское театральное училище.

В 2005-м Вырыпаев создал агентство творческих проектов в области кино, театра и литературы "Движение Kislorod". С 2013 по 2016 год был художественным руководителем театра "Практика" в Москве.

В 2020 году стал генеральным продюсером бюро "Okko Театр", занимавшегося продюсированием и съёмками спектаклей для показов на платформе Okko.

Среди наиболее известных пьес под его авторством – "Сны", "Валентинов день", "Кислород" и "Иллюзии" (по последним двум, кстати, были поставлены спектакли в Молодежном театре Алтая).

Пьесы Вырыпаева переведены на множество языков. Спектакли по ним показывали в Польше, Германии, Чехии, Болгарии, Англии, Франции и Канаде.

8 марта 2022 года, вскоре после начала спецоперации, Иван открытым письмом обратился к 40 российским государственным театрам, которые ставят его пьесы. В письме Вырыпаев информировал театры, что будет перечислять своё авторское вознаграждение за постановки в фонды помощи Украине. Как он утверждал, сугубо на мирные цели.