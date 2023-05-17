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За что режиссёра Ивана Вырыпаева объявили в уголовный розыск и в чём его обвиняют?

Иван Вырыпаев – автор пьес "Иллюзии" и "Кислород"

17 мая 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российского режиссёра Ивана Вырыпаева объявили в уголовный розыск, следует из базы данных розыска МВД.

За что разыскивают Вырыпаева – читайте на amic.ru.

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Почему Иван Вырыпаев был объявлен в федеральный розыск?

По информации Telegram-канала Baza, Ивана Вырыпаева объявили в розыск по делу о военных фейках.
Кроме того, как сообщает ТАСС, Басманный суд Москвы заочно арестовал Ивана Вырыпаева. А ещё – режиссёра Александра Роднянского*.
* Внесён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов
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Где может находиться Иван Вырыпаев?

Где именно сейчас может находиться Вырыпаев, неизвестно. Но, с большей вероятностью, не в РФ – в мае 2022 года режиссёр объявил, что отказался от российского гражданства и получил польское.
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Чем известен Иван Вырыпаев?

Иван Вырыпаев – режиссёр театра и кино, драматург, сценарист, продюсер и актёр. Родился 3 августа 1974 года в Иркутске. Окончил Иркутское театральное училище.

В 2005-м Вырыпаев создал агентство творческих проектов в области кино, театра и литературы "Движение Kislorod". С 2013 по 2016 год был художественным руководителем театра "Практика" в Москве.

В 2020 году стал генеральным продюсером бюро "Okko Театр", занимавшегося продюсированием и съёмками спектаклей для показов на платформе Okko.

Среди наиболее известных пьес под его авторством – "Сны", "Валентинов день", "Кислород" и "Иллюзии" (по последним двум, кстати, были поставлены спектакли в Молодежном театре Алтая).

Пьесы Вырыпаева переведены на множество языков. Спектакли по ним показывали в Польше, Германии, Чехии, Болгарии, Англии, Франции и Канаде.

8 марта 2022 года, вскоре после начала спецоперации, Иван открытым письмом обратился к 40 российским государственным театрам, которые ставят его пьесы. В письме Вырыпаев информировал театры, что будет перечислять своё авторское вознаграждение за постановки в фонды помощи Украине. Как он утверждал, сугубо на мирные цели.

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Какие награды есть у Ивана Вырыпаева?

Иван Вырыпаев – лауреат множества премий, в том числе "Триумф", "Надежда русской драматургии", "Золотая Маска", "Ника", а также фестиваля "Кинотавр" в номинации лучший режиссёр.
Розыск

Комментарии 1

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Гость

10:13:28 18-05-2023

по делу о военных фейках --- интересно, что наврал

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