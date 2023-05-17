За что режиссёра Ивана Вырыпаева объявили в уголовный розыск и в чём его обвиняют?
Иван Вырыпаев – автор пьес "Иллюзии" и "Кислород"
17 мая 2023, 15:01, ИА Амител
Российского режиссёра Ивана Вырыпаева объявили в уголовный розыск, следует из базы данных розыска МВД.
За что разыскивают Вырыпаева – читайте на amic.ru.
Почему Иван Вырыпаев был объявлен в федеральный розыск?
Где может находиться Иван Вырыпаев?
Чем известен Иван Вырыпаев?
Иван Вырыпаев – режиссёр театра и кино, драматург, сценарист, продюсер и актёр. Родился 3 августа 1974 года в Иркутске. Окончил Иркутское театральное училище.
В 2005-м Вырыпаев создал агентство творческих проектов в области кино, театра и литературы "Движение Kislorod". С 2013 по 2016 год был художественным руководителем театра "Практика" в Москве.
В 2020 году стал генеральным продюсером бюро "Okko Театр", занимавшегося продюсированием и съёмками спектаклей для показов на платформе Okko.
Среди наиболее известных пьес под его авторством – "Сны", "Валентинов день", "Кислород" и "Иллюзии" (по последним двум, кстати, были поставлены спектакли в Молодежном театре Алтая).
Пьесы Вырыпаева переведены на множество языков. Спектакли по ним показывали в Польше, Германии, Чехии, Болгарии, Англии, Франции и Канаде.
8 марта 2022 года, вскоре после начала спецоперации, Иван открытым письмом обратился к 40 российским государственным театрам, которые ставят его пьесы. В письме Вырыпаев информировал театры, что будет перечислять своё авторское вознаграждение за постановки в фонды помощи Украине. Как он утверждал, сугубо на мирные цели.
10:13:28 18-05-2023
по делу о военных фейках --- интересно, что наврал