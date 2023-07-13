Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в Петербурге

По словам представителя артиста, у него может быть инсульт

13 июля 2023, 20:19, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Особенный день"

Актера Ивана Краско срочно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеканал 360, об этом рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

"Может быть, последствия инсульта, может, сам инсульт", — заявил представитель артиста.

По его словам, актер перестал чувствовать ногу, а речь стала невнятной. Родные актера вызвали скорую, которая приняла решение о госпитализации. Сейчас 92-летний Краско находится под наблюдением врачей.

Напомним, что в 2021 году Краско попал в больницу с микроинсультом. Через год у него нашли жидкость в легких и выявили проблемы с сердцем, после чего также госпитализировали. В конце 2022 года актер прошел плановое обследование из-за гипертонического криза, однако спустя несколько дней он сам покинул больницу.