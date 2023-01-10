92-летнего актёра Ивана Краско госпитализировали в Петербурге
Артист уже пять дней находится в больнице
10 января 2023, 15:28, ИА Амител
Фото: кадр из фильма "Особенный день"
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора актёра.
Краско с 6 января находится в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге.
«Было подозрение на инсульт, он подтвердился. Сейчас состояние уже стабильное. Иван Иванович уже переведён в общую палату», — рассказал директор.
92-летний Иван Краско — актёр театра и кино, народный артист России. Снялся в 184 фильмах с 1960 по 2022 год.
Напомним, в 2021 году у Краско в возрасте 90 лет родилась дочь. Матерью стала 30-летняя возлюбленная актёра Юлия Кичемасова.
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