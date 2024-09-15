Актера из сериала "Король и Шут" задержали по подозрению в перевозке наркотиков

При нем нашли сверток с неизвестным веществом

15 сентября 2024, 17:15, ИА Амител

Евгений Ткачук / Кадр из видео / Shot

Актера Евгения Ткачука, известного по роли в сериале "Король и Шут", задержали по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом сообщает Shot.

40-летнего мужчину задержали в питерском Пулково. При нем нашли курительную трубку, а также сверток с неизвестным веществом. Объяснить, что это, Ткачук не смог.

Актера задержали. Пока он разговаривает с полицейскими, специалисты проводят экспертизу, чтобы выяснить, что он перевозил.

Евгений Ткачук – выпускник ГИТИСа. Он известен по своим ролям в сериалах "Король и Шут", где он сыграл Шута, "Жизнь и приключения Мишки Япончика" и фильме "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", где исполнил главные роли.