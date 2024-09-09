Глава телеканала "Пятница!" предрек возвращение Насти Ивлеевой в шоу-бизнес

Николай Картозия заявил, что телеведущая сама пыталась разобраться с последствиями "голой вечеринки"

09 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Анастасия Ивлеева / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава телеканала "Пятница!" Николай Картозия в интервью блогеру Надежде Стрелец предрек возвращение Анастасии Ивлеевой в шоу-бизнес.

По его словам, телеведущая пыталась сама разобраться с последствиями "голой вечеринки", из-за которой пострадала ее репутация.

"Видимо, были возможности, знакомства. Она пошла решать этот вопрос сама, и она его решила вот так, как она его решила", – сказал он.

"Голая вечеринка" Ивлеевой состоялась в декабре 2023 года в Москве. Откровенные наряды участников вызвали бурные обсуждения в соцсетях.

Это привело к тому, что Ивлеева и другие знаменитые гости мероприятия лишились рекламных контрактов, выступлений и эфирного времени, а также столкнулись с волной общественного осуждения.