Глава телеканала "Пятница!" предрек возвращение Насти Ивлеевой в шоу-бизнес
Николай Картозия заявил, что телеведущая сама пыталась разобраться с последствиями "голой вечеринки"
09 сентября 2024, 07:45, ИА Амител
Глава телеканала "Пятница!" Николай Картозия в интервью блогеру Надежде Стрелец предрек возвращение Анастасии Ивлеевой в шоу-бизнес.
По его словам, телеведущая пыталась сама разобраться с последствиями "голой вечеринки", из-за которой пострадала ее репутация.
"Видимо, были возможности, знакомства. Она пошла решать этот вопрос сама, и она его решила вот так, как она его решила", – сказал он.
"Голая вечеринка" Ивлеевой состоялась в декабре 2023 года в Москве. Откровенные наряды участников вызвали бурные обсуждения в соцсетях.
Это привело к тому, что Ивлеева и другие знаменитые гости мероприятия лишились рекламных контрактов, выступлений и эфирного времени, а также столкнулись с волной общественного осуждения.
08:06:48 09-09-2024
Как же это нам знать важно,когда возвратится корифей искусства Настя Ивлеева!?
08:32:23 09-09-2024
возвращение --- с бриллиантом?
09:36:23 09-09-2024
В топку ЭТО
12:22:35 09-09-2024
Не дай Бог!
18:57:56 09-09-2024
никому не нужна эта недалекая овечка
Полно других светлых и хороших людей которые заменят зажравшихся и потерявших связь с реальностью дармоедов