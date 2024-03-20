В перспективе ему грозит дело по статье о хулиганстве и 15 суток ареста

20 марта 2024, 15:37, ИА Амител

Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном баре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, сотрудники наведались прямо в его гостиничный номер. Актёра везут в отдел для допроса. В перспективе ему грозит дело по статье о хулиганстве и 15 суток ареста.

Напомним, что 29-летний артист перебрал с паровыми коктейлями и "очень сильно хулиганил" в ночь на 19 марта. Он нападал на сотрудников и приставал к женской половине персонала. К одной из официанток он улегся на колени и стал склонять к близости.