Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске
В перспективе ему грозит дело по статье о хулиганстве и 15 суток ареста
20 марта 2024, 15:37, ИА Амител
Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном баре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, сотрудники наведались прямо в его гостиничный номер. Актёра везут в отдел для допроса. В перспективе ему грозит дело по статье о хулиганстве и 15 суток ареста.
Напомним, что 29-летний артист перебрал с паровыми коктейлями и "очень сильно хулиганил" в ночь на 19 марта. Он нападал на сотрудников и приставал к женской половине персонала. К одной из официанток он улегся на колени и стал склонять к близости.
15:45:46 20-03-2024
все равны, а этот уж точно не ровнее
15:46:53 20-03-2024
а почему кандалы на него не надели? особенный какой то?
15:52:42 20-03-2024
Просьба военкоматам обратить на энергичность парня. Повесточку, хотя бы на сборы. Парню видно же, нужно выплеснуть энергию, выкладку проявить. Остыть (не в буквальном смысле.....)
16:10:04 20-03-2024
Отшивать пора чушпана.
16:20:28 20-03-2024
Столько много внимания такой дрянной новости!
16:31:00 20-03-2024
Лицо не испорченное признаками интеллекта