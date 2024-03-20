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Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске

В перспективе ему грозит дело по статье о хулиганстве и 15 суток ареста

20 марта 2024, 15:37, ИА Амител

Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном баре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, сотрудники наведались прямо в его гостиничный номер. Актёра везут в отдел для допроса. В перспективе ему грозит дело по статье о хулиганстве и 15 суток ареста.

Напомним, что 29-летний артист перебрал с паровыми коктейлями и "очень сильно хулиганил" в ночь на 19 марта. Он нападал на сотрудников и приставал к женской половине персонала. К одной из официанток он улегся на колени и стал склонять к близости.

Новосибирская область Происшествия культура

Комментарии 6

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горожанка

15:45:46 20-03-2024

все равны, а этот уж точно не ровнее

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Гость

15:46:53 20-03-2024

а почему кандалы на него не надели? особенный какой то?

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Гость

15:52:42 20-03-2024

Просьба военкоматам обратить на энергичность парня. Повесточку, хотя бы на сборы. Парню видно же, нужно выплеснуть энергию, выкладку проявить. Остыть (не в буквальном смысле.....)

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Гость

16:10:04 20-03-2024

Отшивать пора чушпана.

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Анна

16:20:28 20-03-2024

Столько много внимания такой дрянной новости!

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Гость

16:31:00 20-03-2024

Лицо не испорченное признаками интеллекта

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