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Звезда "Слова пацана" Кологривый укусил официантку в Новосибирске

Артист перебрал с алкоголем и устроил дебош

20 марта 2024, 09:30, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)
Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)

Звезда "Слова пацана" Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане и укусил за ногу официантку. Как пишет "Абзац", 29-летний артист перебрал с паровыми коктейлями и "очень сильно хулиганил" в ночь на 19 марта.

По данным издания, пьяный Кологривый нападал на сотрудников и приставал к женской половине персонала. К одной из официанток он улегся на колени и стал склонять к близости. Когда девушка оказала сопротивление, он укусил ее за ногу, а затем начал заламывать руки и трогать ее за интимные места.

В общей сложности актер пробыл в заведении два с половиной часа. После произошедшего ни он, ни его директор не связывались с администрацией. Извинений не последовало. В произошедшем теперь будут разбираться полицейские.

За пару дней до этого Кологривый устроил в Новосибирске скандал из-за площадки, где проходила фан-встреча. Он остался недоволен локацией и заявил, что "здесь не умеют встречать гостей".

скандалы Кино

Комментарии 47

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Гость

09:38:04 20-03-2024

в дурку его! и лечить от бешенства

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Гость

10:55:35 20-03-2024

Гость (09:38:04 20-03-2024) в дурку его! и лечить от бешенства... из образа не вышел просто. сильно втянулся в роль.

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Гость

09:40:36 20-03-2024

Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина. Многообещающий персонаж.

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Гость

09:51:40 20-03-2024

Гость (09:40:36 20-03-2024) Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина.... Именно так, правы!

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Гость

09:54:41 20-03-2024

Гость (09:40:36 20-03-2024) Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина....
Панин долго держался-этот уже после пары ролей далеко впереди.

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Элен без ребят

10:01:02 20-03-2024

Гость (09:40:36 20-03-2024) Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина.... в точку!

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Гость

14:43:06 20-03-2024

Гость (09:40:36 20-03-2024) Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина.... Прессе не нужно делать приставку "звезда", после этого он не "звезда", а г_вно. И надо называть своими именами - правонарушение, преступление, негодяй, пьяница, зазнавшийся актеришка и т.д. А водка - это катализатор натуры человеческой. Результата очевиден - чмо...

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гость

09:41:35 20-03-2024

Он копия дед (я был знаком с его дедом такой же быковатый ). Удивительно только ,как такой придурок попал в медийное пространство как актёр.Хотя возможно просто пиар.

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Гость

09:41:47 20-03-2024

да это вас надо в дурку

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Гость

11:58:50 20-03-2024

Гость (09:41:47 20-03-2024) да это вас надо в дурку... ]пойдёшь в месте с ним

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Гость

09:42:17 20-03-2024

Дура дурацкая

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Гость

09:43:23 20-03-2024

Журналюшки сделали из быдла "звезду". Ему теперь волей-неволей надо о себе напоминать.Любое действие в пиар.

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Гость

09:53:32 20-03-2024

Он опасен для окружающих.

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Гость

09:55:34 20-03-2024

какой парень классный, накаченный....

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Гость

09:55:57 20-03-2024

Замена Панину

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Гость

10:00:48 20-03-2024

зачем он вообще поехал в этот поханый новосибирск?

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Гость

10:06:22 20-03-2024

Гость (10:00:48 20-03-2024) зачем он вообще поехал в этот поханый новосибирск?... Ты лучше спроси,зачем он уехал из Новосибирска в Москву. Никто бы его и не знал.

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Гость

10:02:31 20-03-2024

Я подумал 1-2 раза случайность, где-то поскандалил. Но тут уже закономерно, по ходу дэбил

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Гость

10:15:40 20-03-2024

Гость (10:02:31 20-03-2024) Я подумал 1-2 раза случайность, где-то поскандалил. Но тут ... Дэбилы которые берут ипотеки , уезжали бы побольше из барнаула

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Гость

10:03:55 20-03-2024

Панина никто не переплюнет)

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Элен без ребят

10:14:45 20-03-2024

Гость (10:03:55 20-03-2024) Панина никто не переплюнет)... это талантливый парень, у него все получится.

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Гость

10:14:20 20-03-2024

И где там "звезду" увидели? Такая себе посредственность,ни таланта особого ни ума,раз такое вытворяет. Мне интересно, кто им может восхищаться?Смотреть не начто.

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Гость

13:55:26 20-03-2024

Гость (10:14:20 20-03-2024) И где там "звезду" увидели? Такая себе посредственность,ни т...Ходили смотреть ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ - отлично выспались.

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Гость

10:31:22 20-03-2024

Вокруг мужики стоят, обезьяна прыгает на них - им похрен

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Гость

10:55:46 20-03-2024

Гость (10:31:22 20-03-2024) Вокруг мужики стоят, обезьяна прыгает на них - им похрен... Сами его напоили, теперь смотрят чего получилось.

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Гость

10:33:38 20-03-2024

Человек наглый и самоуверенный,скорее всего кто то хорошо создаёт рекламу ему. Других ,,звёзд,, из ,,слово пацана,, не слышно. Только этот ,,звездун,,

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Гость

10:40:12 20-03-2024

чипушила

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Гость

10:41:47 20-03-2024

Красивый, накаченный, с красным дипломом. Умничка!!!

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Гость

11:02:39 20-03-2024

Гость (10:41:47 20-03-2024) Красивый, накаченный, с красным дипломом. Умничка!!!... Чтобы отдаться,не ищи его на Амике. Тебе в Москву!

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Гость

11:09:37 20-03-2024

Гость (11:02:39 20-03-2024) Чтобы отдаться,не ищи его на Амике. Тебе в Москву!... В Москве много геев....

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Вовачка

10:53:19 20-03-2024

джигурда головного мозга.

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Извинений не последовало

11:07:10 20-03-2024

Пацаны не извиняются.
Гостю
09:55:57 20-03-2024
Замена Панину
Собачки вздрогнули.

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Гость

11:07:20 20-03-2024

Что то по-моему зазвездился парень, а ведь хороший актер. Очень жаль.

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Алекс

11:08:30 20-03-2024

И у такого чмошника есть фанаты ,такие же придурковатые ,куда катится мир ,чем дебильней сразу звездун ,еще какие то встречи устраивают гнать таких нужно

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горожанка

11:09:43 20-03-2024

в себя поверил. нужно это пресекать. Не давать роли, не показывать по телевизору. Некоторым нашим звездам уровня Киркорова очень пошло это на пользу.

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Гость

11:18:52 20-03-2024

Смелый парень и по здоровью противопоказаний нет (ну может кроме головы), может стать героем России, сейчас все условия для этого есть

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Гость

11:26:35 20-03-2024

Очередное быдло, возомнившее себя звездой...

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Гость

11:35:02 20-03-2024

Джигурда 2.0

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Гость

11:35:20 20-03-2024

Возможно сейчас на быдло воспитательный эффект производит всего один звонок из военкомата

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Гость

11:50:33 20-03-2024

На фронт его к ребятам, там быстро человеком станет!

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Гость

12:57:12 20-03-2024

А он служил? Судя по телосложению и поведению - здоровье не хромает. Или откосил? Проверить бы соответствующим службам.

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Гость

14:45:48 20-03-2024

хм, вот какие герои нового времени... ужас

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Вася

14:55:42 20-03-2024

Вау как хорошо играет. Какой типаж! Какая игра. Я не узнаю вас в гриме? Кто вы такой? Ааааа Алексей Панин!!! Лёшаааа!!!

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Юрьевич

14:56:14 20-03-2024

Уйдёт вслед за Галкиным или Пининым...

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Гость

15:35:34 20-03-2024

Лет через пять, как Панин будет. Зазвездился мальчика.

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Алекс

17:53:34 20-03-2024

С Киркорова взял пример

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Гость

17:57:21 20-03-2024

Жаль. Быстро сдулся. Смотреть фильмы с его участием больше не хочется.

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