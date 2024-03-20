Звезда "Слова пацана" Кологривый укусил официантку в Новосибирске
Артист перебрал с алкоголем и устроил дебош
20 марта 2024, 09:30, ИА Амител
Звезда "Слова пацана" Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане и укусил за ногу официантку. Как пишет "Абзац", 29-летний артист перебрал с паровыми коктейлями и "очень сильно хулиганил" в ночь на 19 марта.
По данным издания, пьяный Кологривый нападал на сотрудников и приставал к женской половине персонала. К одной из официанток он улегся на колени и стал склонять к близости. Когда девушка оказала сопротивление, он укусил ее за ногу, а затем начал заламывать руки и трогать ее за интимные места.
В общей сложности актер пробыл в заведении два с половиной часа. После произошедшего ни он, ни его директор не связывались с администрацией. Извинений не последовало. В произошедшем теперь будут разбираться полицейские.
За пару дней до этого Кологривый устроил в Новосибирске скандал из-за площадки, где проходила фан-встреча. Он остался недоволен локацией и заявил, что "здесь не умеют встречать гостей".
09:38:04 20-03-2024
в дурку его! и лечить от бешенства
10:55:35 20-03-2024
Гость (09:38:04 20-03-2024) в дурку его! и лечить от бешенства... из образа не вышел просто. сильно втянулся в роль.
09:40:36 20-03-2024
Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина. Многообещающий персонаж.
09:51:40 20-03-2024
Гость (09:40:36 20-03-2024) Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина.... Именно так, правы!
09:54:41 20-03-2024
Гость (09:40:36 20-03-2024) Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина....
Панин долго держался-этот уже после пары ролей далеко впереди.
10:01:02 20-03-2024
Гость (09:40:36 20-03-2024) Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина.... в точку!
14:43:06 20-03-2024
Гость (09:40:36 20-03-2024) Новая "звезда". Я думаю ему под силу дойти до уровня Панина.... Прессе не нужно делать приставку "звезда", после этого он не "звезда", а г_вно. И надо называть своими именами - правонарушение, преступление, негодяй, пьяница, зазнавшийся актеришка и т.д. А водка - это катализатор натуры человеческой. Результата очевиден - чмо...
09:41:35 20-03-2024
Он копия дед (я был знаком с его дедом такой же быковатый ). Удивительно только ,как такой придурок попал в медийное пространство как актёр.Хотя возможно просто пиар.
09:41:47 20-03-2024
да это вас надо в дурку
11:58:50 20-03-2024
Гость (09:41:47 20-03-2024) да это вас надо в дурку... ]пойдёшь в месте с ним
09:42:17 20-03-2024
Дура дурацкая
09:43:23 20-03-2024
Журналюшки сделали из быдла "звезду". Ему теперь волей-неволей надо о себе напоминать.Любое действие в пиар.
09:53:32 20-03-2024
Он опасен для окружающих.
09:55:34 20-03-2024
какой парень классный, накаченный....
09:55:57 20-03-2024
Замена Панину
10:00:48 20-03-2024
зачем он вообще поехал в этот поханый новосибирск?
10:06:22 20-03-2024
Гость (10:00:48 20-03-2024) зачем он вообще поехал в этот поханый новосибирск?... Ты лучше спроси,зачем он уехал из Новосибирска в Москву. Никто бы его и не знал.
10:02:31 20-03-2024
Я подумал 1-2 раза случайность, где-то поскандалил. Но тут уже закономерно, по ходу дэбил
10:15:40 20-03-2024
Гость (10:02:31 20-03-2024) Я подумал 1-2 раза случайность, где-то поскандалил. Но тут ... Дэбилы которые берут ипотеки , уезжали бы побольше из барнаула
10:03:55 20-03-2024
Панина никто не переплюнет)
10:14:45 20-03-2024
Гость (10:03:55 20-03-2024) Панина никто не переплюнет)... это талантливый парень, у него все получится.
10:14:20 20-03-2024
И где там "звезду" увидели? Такая себе посредственность,ни таланта особого ни ума,раз такое вытворяет. Мне интересно, кто им может восхищаться?Смотреть не начто.
13:55:26 20-03-2024
Гость (10:14:20 20-03-2024) И где там "звезду" увидели? Такая себе посредственность,ни т...Ходили смотреть ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ - отлично выспались.
10:31:22 20-03-2024
Вокруг мужики стоят, обезьяна прыгает на них - им похрен
10:55:46 20-03-2024
Гость (10:31:22 20-03-2024) Вокруг мужики стоят, обезьяна прыгает на них - им похрен... Сами его напоили, теперь смотрят чего получилось.
10:33:38 20-03-2024
Человек наглый и самоуверенный,скорее всего кто то хорошо создаёт рекламу ему. Других ,,звёзд,, из ,,слово пацана,, не слышно. Только этот ,,звездун,,
10:40:12 20-03-2024
чипушила
10:41:47 20-03-2024
Красивый, накаченный, с красным дипломом. Умничка!!!
11:02:39 20-03-2024
Гость (10:41:47 20-03-2024) Красивый, накаченный, с красным дипломом. Умничка!!!... Чтобы отдаться,не ищи его на Амике. Тебе в Москву!
11:09:37 20-03-2024
Гость (11:02:39 20-03-2024) Чтобы отдаться,не ищи его на Амике. Тебе в Москву!... В Москве много геев....
10:53:19 20-03-2024
джигурда головного мозга.
11:07:10 20-03-2024
Пацаны не извиняются.
Гостю
09:55:57 20-03-2024
Замена Панину
Собачки вздрогнули.
11:07:20 20-03-2024
Что то по-моему зазвездился парень, а ведь хороший актер. Очень жаль.
11:08:30 20-03-2024
И у такого чмошника есть фанаты ,такие же придурковатые ,куда катится мир ,чем дебильней сразу звездун ,еще какие то встречи устраивают гнать таких нужно
11:09:43 20-03-2024
в себя поверил. нужно это пресекать. Не давать роли, не показывать по телевизору. Некоторым нашим звездам уровня Киркорова очень пошло это на пользу.
11:18:52 20-03-2024
Смелый парень и по здоровью противопоказаний нет (ну может кроме головы), может стать героем России, сейчас все условия для этого есть
11:26:35 20-03-2024
Очередное быдло, возомнившее себя звездой...
11:35:02 20-03-2024
Джигурда 2.0
11:35:20 20-03-2024
Возможно сейчас на быдло воспитательный эффект производит всего один звонок из военкомата
11:50:33 20-03-2024
На фронт его к ребятам, там быстро человеком станет!
12:57:12 20-03-2024
А он служил? Судя по телосложению и поведению - здоровье не хромает. Или откосил? Проверить бы соответствующим службам.
14:45:48 20-03-2024
хм, вот какие герои нового времени... ужас
14:55:42 20-03-2024
Вау как хорошо играет. Какой типаж! Какая игра. Я не узнаю вас в гриме? Кто вы такой? Ааааа Алексей Панин!!! Лёшаааа!!!
14:56:14 20-03-2024
Уйдёт вслед за Галкиным или Пининым...
15:35:34 20-03-2024
Лет через пять, как Панин будет. Зазвездился мальчика.
17:53:34 20-03-2024
С Киркорова взял пример
17:57:21 20-03-2024
Жаль. Быстро сдулся. Смотреть фильмы с его участием больше не хочется.