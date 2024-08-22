Актеру Владимиру Стеклову удалили злокачественную опухоль

Он уверен, что уже осенью сможет вернуться на сцену

22 августа 2024, 20:46, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/894303

Актёр Владимир Стеклов успешно перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли на коже головы. Об этом сообщает Mash.

Звезда сериалов "Кадетство" и "Нулевой пациент" уже больше полугода борется с меланомой. Первые симптомы заболевания появились у 76-летнего артиста в прошлом году. Небольшие новообразования постепенно возникали на голове, шее и спине, но не вызывали физического дискомфорта.

Актёру успешно провели операцию по удалению одной из опухолей. Накануне он провёл несколько дней в стационаре онкологического центра. Ему удалили поражённый участок кожи головы и закрыли рану при помощи пересаженного кожного лоскута. Операция прошла успешно, и актёра выписали под постоянное наблюдение у онколога.

Владимир Стеклов заявил, что чувствует себя хорошо и полон сил. Он выразил уверенность, что уже в сентябре сможет вернуться на сцену.