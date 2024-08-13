Светлана Светличная отказалась лечить рак
Актриса боится, что ее состояние ухудшится
13 августа 2024, 09:32, ИА Амител
По информации Telegram-канала Mash, актриса Светлана Светличная приняла решение отказаться от лечения рака. Ей 84 года, и она опасается, что её состояние может ухудшиться.
Как сообщил информатор, биопсия показала, что у актрисы злокачественное образование, которое растёт и поражает ткани. В последнее время Светлана Светличная чувствует себя плохо: у неё упало зрение, появились боли в голове, ушах и горле, а также постоянная слабость.
Однако актриса отказывается от лечения рака, опасаясь возможных последствий. По информации канала, она отклонила все предложения врачей. Операцию на опухоли проводить не будут, и медики планируют назначить только лекарственную терапию.
Стоит отметить, что родственники Светланы Светличной не подтверждают информацию о том, что у неё диагностировали рак. В конце июля её сын вышел на связь с журналистами и опроверг ухудшение состояния здоровья матери. Он объяснил её нахождение в больнице "возрастными проблемами".
09:53:35 13-08-2024
и.. нам это накой
10:22:14 13-08-2024
Гость (09:53:35 13-08-2024) и.. нам это накой... много где играла... Габи в 17 мгновениях весны...
11:28:00 13-08-2024
Мусик (10:22:14 13-08-2024) много где играла... Габи в 17 мгновениях весны...... Брильянтовую руку забыли
10:17:20 13-08-2024
вот оно какое советское образование
11:28:27 13-08-2024
Эх, нам бы до 84х дожить...
11:41:03 13-08-2024
Гость (11:28:27 13-08-2024) Эх, нам бы до 84х дожить...... да не дай бох
13:00:27 13-08-2024
Гость (11:41:03 13-08-2024) да не дай бох... ок, я ваш лимит возьму?
13:15:56 13-08-2024
Мусик (13:00:27 13-08-2024) ок, я ваш лимит возьму?... бери)
18:23:00 13-08-2024
Мусик (13:00:27 13-08-2024) ок, я ваш лимит возьму?...
Мозг окружающим выносить? Спешу обрадовать, такие реально живут долго и отравляют жизнь близким и даже дальним.
20:32:31 13-08-2024
Мусик (13:00:27 13-08-2024) ок, я ваш лимит возьму?... Мусик, всю жизнь хочешь на халявку прожить?
18:28:37 14-08-2024
Врачам не руками разводить надо,а весь мозг,в том числе и костный,задействовать для победы над этим бичом человечества.А разводить руками могут все,у кого они есть....