Светлана Светличная отказалась лечить рак

Актриса боится, что ее состояние ухудшится

13 августа 2024, 09:32, ИА Амител

Светлана Светличная / Кадр из видео / Россия 1

По информации Telegram-канала Mash, актриса Светлана Светличная приняла решение отказаться от лечения рака. Ей 84 года, и она опасается, что её состояние может ухудшиться.

Как сообщил информатор, биопсия показала, что у актрисы злокачественное образование, которое растёт и поражает ткани. В последнее время Светлана Светличная чувствует себя плохо: у неё упало зрение, появились боли в голове, ушах и горле, а также постоянная слабость.

Однако актриса отказывается от лечения рака, опасаясь возможных последствий. По информации канала, она отклонила все предложения врачей. Операцию на опухоли проводить не будут, и медики планируют назначить только лекарственную терапию.

Стоит отметить, что родственники Светланы Светличной не подтверждают информацию о том, что у неё диагностировали рак. В конце июля её сын вышел на связь с журналистами и опроверг ухудшение состояния здоровья матери. Он объяснил её нахождение в больнице "возрастными проблемами".