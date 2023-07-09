Активность клещей снижается в Алтайском крае

В больницах лежат шесть человек с подозрением на клещевой энцефалит

09 июля 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае снижается активность клещей. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Сезон активности начался с 30 марта, а за весь период в больницы с жалобами на присасывание обратились 6600 человек. Специалисты зафиксировали 283 случая заболевания сибирским клещевым тифом, 56 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, 33 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Шесть человек лежат в больницах края с подозрением на клещевой энцефалит, состояние одного из них оценивают как тяжелое.

Эксперты отметили, что несмотря на снижение активности, опасность присасывания клеща сохраняется.