Активность клещей снижается в Алтайском крае
В больницах лежат шесть человек с подозрением на клещевой энцефалит
09 июля 2023, 13:51, ИА Амител
В Алтайском крае снижается активность клещей. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Сезон активности начался с 30 марта, а за весь период в больницы с жалобами на присасывание обратились 6600 человек. Специалисты зафиксировали 283 случая заболевания сибирским клещевым тифом, 56 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, 33 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Шесть человек лежат в больницах края с подозрением на клещевой энцефалит, состояние одного из них оценивают как тяжелое.
Эксперты отметили, что несмотря на снижение активности, опасность присасывания клеща сохраняется.
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