Любители прокатиться на электросамокате часто попадают в травмпункты Барнаула, рассказал хирург Евгений Черданцев

06 июля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульцы, которые катаются на электросамокатах, очень часто получают травмы и обращаются за медицинской помощью. Об этом рассказал завотделением нейрохирургии краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Евгений Черданцев. По его словам, бывают и серьезные травмы.

Врач отметил, что нынешним летом самокатчики поступают в БСМП "практически каждый день".

"Самокатчики это да, серьезная проблема сейчас. Видим по своей работе, что с их появлением дорожная ситуация усугубляется. Много уже пациентов посмотрели, которые получили травмы на самокатах. Считай, поступают к нам каждый день. В основном это ушибы, кровоподтеки, ссадины и небольшие раны. Но в этом году уже были и с ушибами головного мозга", - сообщил Черданцев. По его словам, в основном травмы на электросамокатах получают подростки и молодые люди.

Случаев ДТП с участием электросамокатов действительно стало намного больше летом 2023 года. Amic.ru регулярно сообщает о подобных инцидентах. Например, недавно на ул. Антона Петрова водитель легковушки сбил человека на электросамокате. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Напомним, с 1 марта 2023 года в России начали действовать правила, которые обязаны соблюдать все самокатчики. Ознакомиться с ними можно здесь.

За нарушение ПДД любителям покататься на электросамакатах могут выписать штраф в размере 800 рублей. Как сообщали amic.ru в барнаульской ГИБДД, к концу мая горожанам выписали уже около 300 таких штрафов.