"Поступают каждый день". Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают самокатчики
Любители прокатиться на электросамокате часто попадают в травмпункты Барнаула, рассказал хирург Евгений Черданцев
06 июля 2023, 13:15, ИА Амител
Барнаульцы, которые катаются на электросамокатах, очень часто получают травмы и обращаются за медицинской помощью. Об этом рассказал завотделением нейрохирургии краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Евгений Черданцев. По его словам, бывают и серьезные травмы.
Врач отметил, что нынешним летом самокатчики поступают в БСМП "практически каждый день".
"Самокатчики это да, серьезная проблема сейчас. Видим по своей работе, что с их появлением дорожная ситуация усугубляется. Много уже пациентов посмотрели, которые получили травмы на самокатах. Считай, поступают к нам каждый день. В основном это ушибы, кровоподтеки, ссадины и небольшие раны. Но в этом году уже были и с ушибами головного мозга", - сообщил Черданцев. По его словам, в основном травмы на электросамокатах получают подростки и молодые люди.
Случаев ДТП с участием электросамокатов действительно стало намного больше летом 2023 года. Amic.ru регулярно сообщает о подобных инцидентах. Например, недавно на ул. Антона Петрова водитель легковушки сбил человека на электросамокате. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.
Напомним, с 1 марта 2023 года в России начали действовать правила, которые обязаны соблюдать все самокатчики. Ознакомиться с ними можно здесь.
За нарушение ПДД любителям покататься на электросамакатах могут выписать штраф в размере 800 рублей. Как сообщали amic.ru в барнаульской ГИБДД, к концу мая горожанам выписали уже около 300 таких штрафов.
13:30:51 06-07-2023
уже были и с ушибами головного мозга -------- Да они все с ушибами этого самого мозга иначе бы не гоняли бы на этих самокатах как угорелые.
13:34:58 06-07-2023
чем больше самокатчиков, тем меньше самокатчиков.
13:42:55 06-07-2023
Ехали медведи, на велосипеде. А чёрт на самокате, взяв его в прокате...
14:32:12 06-07-2023
Смысл кататься на арендованном самокате за такую цену за аренду, если на такси получается гораздо дешевле?!
15:03:16 06-07-2023
Гость (14:32:12 06-07-2023) Смысл кататься на арендованном самокате за такую цену за аре... если не знаете зачем говорите в час пик из спальника до вокзала на самокате 160р на такси 280р и более
16:09:09 06-07-2023
Гость (15:03:16 06-07-2023) если не знаете зачем говорите в час пик из спальника до вок... Ну если есть гарантия целым остаться, то норм.
19:29:30 07-07-2023
Гость (15:03:16 06-07-2023) если не знаете зачем говорите в час пик из спальника до вок... Общественный транспорт 30 рублей и минимум риска.
15:06:56 06-07-2023
спросите у ГИБДД сколько алкашей за рулем каждый день ловят/"отпускают" в городе и сравните их с количеством травмированных изза самоката а потом включите мозг и подумайте какую проблему надо решить в нашем городе
15:33:26 06-07-2023
Гость (15:06:56 06-07-2023) спросите у ГИБДД сколько алкашей за рулем каждый день ловят/... А разве ГАИшники расскажут об этом?
16:12:36 06-07-2023
Самовыпиливаются....
10:14:29 07-07-2023
Мне боязно на машине ездить из за них. Вчера вот один по пешеходному около цума, там где нерегулируемый, проехал на самокате, даже не думал останавливаться, конечно я остановился, увидев такого, но блин, а сколько таких случаев уже было, что на пешеходном на такого наезжают, потому что иногда не видно из за стойки, а едет он быстрее чем пешеход идёт... Я не знаю как с ними бороться, ведь они так и будут ездить по пешеходным. Может права на право управления электросамокатом выдавать? И пусть соблюдают как автомобилисты правила.