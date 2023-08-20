За неделю в регионе от укусов пострадали 52 жителя региона

20 августа 2023, 07:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Активность клещей снизилась в Алтайском крае по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.

На прошлой неделе клещи укусили 52 человека, тогда как неделей ранее от укусов пострадали 84 человека.

Всего с начала сезона в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 7306 человек, среди которых 1944 ребенка.

Случаев клещевого энцефалита в регионе зафиксировано 12. Среди них четыре случая зафиксировали у детей.

Специалисты отметили, что хоть активность клещей и снижается, опасность быть укушенным остается на всем протяжении сезона.