Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом

Коллективного иммунитета можно достигнуть при вакцинации 70% населения

15 августа 2023, 14:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о том, что в России ожидается подъем заболеваемости гриппом, но при этом он не будет необычным. Об этом сообщает РИА Новости.

Онищенко добавил, что пик заболеваемости можно снизить, если будет достигнут коллективный иммунитет. Для этого нужно привить 70% населения, пояснил специалист.

Эксперт также отметил, что вакцина от гриппа сделана согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Ранее врач-инфекционист рассказал, стоит ли ожидать новой волны коронавируса в сентябре.