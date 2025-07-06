Активность клещей снизилась в Алтайском крае

Однако опасность пострадать от них сохраняется

06 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 118 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Для сравнения: за неделю до этого управление сообщало о 202 укушенных.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 7260 жителей, из них 2172 – барнаульцы.

"Зарегистрировано 253 случая с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 39 детей в возрасте до 14 лет), 38 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом (в том числе у одного ребенка) и 47 случаев – с подозрением на заболевание клещевым боррелиозом (в том числе у восьми детей)", — рассказали в ведомстве.

Сейчас в крае наблюдается снижение активности и численности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.

Для защиты от клеща специалисты рекомендуют:

надевать закрытую одежду — длинные рукава, брюки заправлять в носки;

наносить репелленты от клещей на одежду и кожу;

избегать высокой травы и кустарников, ходить по тропинкам;

тщательно осматривайть тело и одежду после прогулки;

сразу снимать и стирать одежду после прогулки на природе.

Ранее кандидат биологических наук АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, что высокая влажность и похолодание снизили активность комаров в Барнауле.