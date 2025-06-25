Почему в Барнауле стало меньше комаров и когда ждать следующего нашествия?

Барнаульцы могут наслаждаться комфортными вечерами на свежем воздухе до следующего потепления

25 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Комар / Фото: из архива amic.ru

В Барнауле высокая влажность и похолодание снизили активность комаров, рассказала "Атмосфере" кандидат биологических наук, доцент АлтГУ Татьяна Антоненко.

"Связь между температурой, особенно ночной, и численностью комаров очень заметна. Плюс, конечно, сыграла роль и недавняя обработка парков и зеленых зон от насекомых, а также выкашивание травы", - пояснила Антоненко.

Она подчеркнула, что на численность этих кровососущих насекомых влияет целый комплекс факторов, включая нестабильную погоду, колебания атмосферного давления и естественные жизненные циклы.

"Сказать, что повлиял какой-то один фактор - нельзя. Колебания численности комаров - абсолютно естественное явление, и ночные температуры тоже сыграли свою роль", - указала эксперт.

Ранее метеоролог Александр Люцигер рассказал amic.ru, из-за чего на Алтае так много комаров в 2025 году.