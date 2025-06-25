Почему в Барнауле стало меньше комаров и когда ждать следующего нашествия?
Барнаульцы могут наслаждаться комфортными вечерами на свежем воздухе до следующего потепления
25 июня 2025, 13:00, ИА Амител
В Барнауле высокая влажность и похолодание снизили активность комаров, рассказала "Атмосфере" кандидат биологических наук, доцент АлтГУ Татьяна Антоненко.
"Связь между температурой, особенно ночной, и численностью комаров очень заметна. Плюс, конечно, сыграла роль и недавняя обработка парков и зеленых зон от насекомых, а также выкашивание травы", - пояснила Антоненко.
Она подчеркнула, что на численность этих кровососущих насекомых влияет целый комплекс факторов, включая нестабильную погоду, колебания атмосферного давления и естественные жизненные циклы.
"Сказать, что повлиял какой-то один фактор - нельзя. Колебания численности комаров - абсолютно естественное явление, и ночные температуры тоже сыграли свою роль", - указала эксперт.
Ранее метеоролог Александр Люцигер рассказал amic.ru, из-за чего на Алтае так много комаров в 2025 году.
14:33:45 25-06-2025
Ночью +22+24 - похолодание?
07:41:34 26-06-2025
Гость (14:33:45 25-06-2025) Ночью +22+24 - похолодание?... Сегодня ночью было +10. Алтайка.
16:06:39 25-06-2025
Надо быть проще: правильный ответ - наука этого не знает.
22:16:27 25-06-2025
а комары в курсе, что их меньше?
00:23:10 26-06-2025
Меня вечером комары сожрали
09:13:36 26-06-2025
даже поголовье комаров падает,
а пенсионеров всё больше - отчего и ЖКХ вынуждекны поднимать
13:44:30 26-06-2025
Ну я за две недели штук 200 убил. В Барнауле где-то 400 тыс половозрелых людей. 400 тыс х200 комаров = 80 млн двухсотых + трехсотые не забываете - которым где то крылья подломали, какие-то одурманены цифоксом, -некоторые просто уже напились. Тут дело не в погоде.