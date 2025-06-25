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Почему в Барнауле стало меньше комаров и когда ждать следующего нашествия?

Барнаульцы могут наслаждаться комфортными вечерами на свежем воздухе до следующего потепления

25 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Комар / Фото: из архива amic.ru
Комар / Фото: из архива amic.ru

В Барнауле высокая влажность и похолодание снизили активность комаров, рассказала "Атмосфере" кандидат биологических наук, доцент АлтГУ Татьяна Антоненко.

"Связь между температурой, особенно ночной, и численностью комаров очень заметна. Плюс, конечно, сыграла роль и недавняя обработка парков и зеленых зон от насекомых, а также выкашивание травы", - пояснила Антоненко.

Она подчеркнула, что на численность этих кровососущих насекомых влияет целый комплекс факторов, включая нестабильную погоду, колебания атмосферного давления и естественные жизненные циклы.

"Сказать, что повлиял какой-то один фактор - нельзя. Колебания численности комаров - абсолютно естественное явление, и ночные температуры тоже сыграли свою роль", - указала эксперт.

Ранее метеоролог Александр Люцигер рассказал amic.ru, из-за чего на Алтае так много комаров в 2025 году.

Комар / Фото: из архива amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул комары Мнения экспертов

Комментарии 7

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Гость

14:33:45 25-06-2025

Ночью +22+24 - похолодание?

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Гость

07:41:34 26-06-2025

Гость (14:33:45 25-06-2025) Ночью +22+24 - похолодание?... Сегодня ночью было +10. Алтайка.

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Гость

16:06:39 25-06-2025

Надо быть проще: правильный ответ - наука этого не знает.

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Гость

22:16:27 25-06-2025

а комары в курсе, что их меньше?

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Инкогнито

00:23:10 26-06-2025

Меня вечером комары сожрали

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Musik

09:13:36 26-06-2025

даже поголовье комаров падает,
а пенсионеров всё больше - отчего и ЖКХ вынуждекны поднимать

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Гость

13:44:30 26-06-2025

Ну я за две недели штук 200 убил. В Барнауле где-то 400 тыс половозрелых людей. 400 тыс х200 комаров = 80 млн двухсотых + трехсотые не забываете - которым где то крылья подломали, какие-то одурманены цифоксом, -некоторые просто уже напились. Тут дело не в погоде.

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