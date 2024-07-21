Активность клещей в Алтайском крае продолжает снижаться
С конца марта от этих членистоногих пострадали более 6,2 тыс. жителей региона
21 июля 2024, 07:31, ИА Амител
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 52 жителя Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Для сравнения: неделей ранее эти членистоногие покусали 88 человек.
Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратились уже 6272 человека, в том числе 1586 детей до 14 лет.
"Комиссионно подтверждено 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 15 случаев иксодовым клещевым боррелиозом", – рассказали в ведомстве.
Несмотря на низкую активность клещей, опасность бы укушенным сохраняется. При выездах на природу нужно по-прежнему быть осторожным.
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