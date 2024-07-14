В Алтайском крае существенно снизилось число пострадавших от клещей за неделю

Число пострадавших от этих членистоногих за сезон достигло 6220 человек

14 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Клещ на пальце / Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 88 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Для сравнения: неделей ранее эти членистоногие покусали 128 человек, а за неделю до этого – 260. Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратились уже 6220 человек, в том числе 1580 детей до 14 лет.

"Комиссионно подтверждено 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 15 случаев иксодовым клещевым боррелиозом", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей, однако при выездах на природу следует носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры и применять репелленты, отмечают специалисты.