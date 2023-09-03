Активность клещей в Алтайском крае за неделю выросла более чем в два раза

С начала эпидсезона эти членистоногие покусали больше семи с половиной тысяч человек

03 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжает расти активность клещей. За прошедшую неделю от их присасываний пострадали 212 человек – на 116 больше, чем неделей ранее.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратилось 7614 укушенных, в том числе 2028 детей. В Барнауле зарегистрировали 2673 пострадавших, из них 413 – дети.

"С третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа", – предупредили в ведомстве.

Также добавили, что высокая активность клещей ожидается до конца сентября, однако одиночные активные особи могут попадаться и в октябре при условии теплой и сухой осени.