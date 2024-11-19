Активность на Солнце резко возрастет в 2025 году

Количество вспышек и магнитных бурь возрастет летом

19 ноября 2024, 12:44, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: unsplash.com / NASA

Максимальная активность Солнца ожидается весной и летом 2025 года, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, август 2024 года уже отметился рекордным количеством солнечных пятен, а май и октябрь – мощными вспышками. Несмотря на наступившее затишье, прогнозируется возобновление роста солнечной активности.

"В целом мы ожидаем, что войдем в будущий год примерно на текущем уровне, далее с января по март-апрель мы допускаем постепенное усиление активности на 10-20% по отношению к среднему уровню 2024 года с выходом на пик в конце весны – начале лета. Пиковые значения вспышек могут быть на уровне X10. Более высокие значения на данный момент выглядят маловероятными", – рассказал ученый.

Во второй половине лета активность может пойти на спад и до конца 2025 года вернуться к уровню начала – середины 2024 года. Однако повышенная солнечная активность сохранится до 2026-2028 года. Следующий минимум активности ожидается в 2029-2031 годах, после чего начнется медленный рост к новому максимуму в середине 2030-х годов.