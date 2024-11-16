Россиянам рассказали, сколько магнитных бурь произойдет в ближайший месяц
Возбужденной магнитосфера будет только шесть раз
16 ноября 2024, 10:12, ИА Амител
Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/590765
На Земле в ближайший месяц геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В период с 17 ноября по 13 декабря ожидается только одна слабая магнитная буря – 8 декабря.
Возбужденной магнитосфера в ближайший месяц будет только шесть раз: 20 ноября, а также 1, 6, 7, 10 и 11 декабря.
Ранее врач Андрей Тяжельников перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю.
Комментарии 0