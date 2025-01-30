Активные поставки алтайской пшеницы в Казахстан не начались, несмотря на снятие запрета

Вслед за политическим решением о возобновлении торговли сельхозпроизводители России ждут экономических

30 января 2025, 07:00, ИА Амител

Пшеница / Фото: unsplash.com / Avinash Kumar

Россия пытается договориться с Казахстаном о снижении тарифов на перевозку зерна – с 1 января республика сняла запрет на ввоз российской пшеницы. При этом спустя месяц активные поставки конкретно из Алтайского края так и не начались, а цена на зерно осталась прежней. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, об этом рассказал председатель Союза фермеров региона Никита Кожанов.

"По информации Центра оценки качества зерна, партии на Казахстан хоть и формируются, но крайне вяло. Те объемы, которые собираются к отправке в Казахстан, не могут значительно повлиять на цены, которые формируются внутри нашего региона. Однако не только конкретные факты продажи формируют цену, но также ожидания – увеличения или уменьшения продаж", – подчеркнул Кожанов.

Вслед за политическим решением о возобновлении торговли сельхозпроизводители России ждут экономических: снижения транзитных тарифов на прохождение грузов. Сейчас возить зерно железнодорожными составами затратно, причем для обеих сторон. Саму проблему уже обсудили на форуме развития малого агробизнеса России.

Кожанов рассказал, что задал вопрос, чего ждать от взаимодействия с Казахстаном, министру сельского хозяйства Оксане Лут. По ее словам, власти ведут переговоры с казахстанской стороной об изменении тарифов на провоз алтайского и сибирского зерна и изменении железнодорожных тарифов – сейчас они ощутимо выше, чем для внутренних пользователей.

"Но радует, что Казахстан тоже активно пользуется железнодорожной сетью России для вывоза своей продукции к портам. Это дает возможность вести диалог и какой-то торг по уменьшению тарифа на перевозку железнодорожным транспортом по территории Казахстана", – добавил Кожанов.

Также на форуме сообщили, что Минсельхоз ведет активное субсидирование железнодорожных перевозок по территории России для отечественных поставщиков – как в восточном, так и в западном направлении. На эти цели уже выделено 7 млрд рублей. При этом средств может не хватить – власти будут искать варианты дополнительного финансирования поставок агропродукции в Казахстан. Минсельхоз пообещал помогать сибирским регионам с вывозом излишков зерна и нормализацией цен.

Пока что алтайские производители могут продать пшеницу на внутреннем рынке страны выгоднее, чем у соседей. Рассчитывать на повышение спроса на российское зерно можно лишь к началу посевной кампании, когда у Казахстана снизятся собственные запасы урожая 2024 года. Его называют рекордным.